ESL Pro League sesong 21 og 22 vil bli avholdt i Sverige

I løpet av helgen bestemte ESL seg for å løfte gardinen og bekrefte de nøyaktige stedene hvor ESL Pro League's Season 21 og Season 22 turneringer vil finne sted. Hvis du bor i Nord-Europa, vil du være glad for å vite at begge er ganske lokale, ettersom Sverige er valgt som vertsland for de to store turneringene.

Begge begivenhetene vil se $ 1 million på linjen, og den første vil løpe mellom 1. og 16. mars og den andre mellom 27. september og 12. oktober. Det nøyaktige stedet for de to turneringene ser også ut til å være ESL Studio i Stockholm, noe som betyr at du vet hvor og når du skal være hvis du vil fange den beste Counter-Strike 2 -handlingen i verden personlig.