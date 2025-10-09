ESL Pro League sesong 22: Her er de åtte deltakende lagene og sluttspillbraketten

HQ

Den 22. sesongen av ESL Pro League avsluttes denne helgen. Turneringen, som arrangeres i Sverige som en del av DreamHack, brakte 22 av de beste lagene fra hele verden til landet, men nå er det bare åtte igjen.

Gruppespillet er avsluttet, og vi vet nå de åtte troppene som har gått videre til sluttspillet, og likeledes hvordan disse åtte lagene har blitt seedet inn i braketten. Før vi kommer til dette, er det verdt å vite at kvartfinalene spilles i morgen, 10. oktober, semifinalene lørdag 11. oktober og den store finalen søndag 12. oktober. Braketten nedenfor er også ordnet slik at de fire øverste lagene er på samme side av braketten, og de fire nederste på samme måte, noe som betyr at FaZe Clan, for eksempel, bare kan møte Natus Vincere i den store finalen.



Team Spirit vs. Faze Clan



Furia vs. Team Vitality



Mouz mot Natus Vincere



3DMax vs. Team Falcons



Hvem tror du kommer til å vinne, og hvem tror du kommer til å gå av med seieren?