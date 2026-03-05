ESL Pro League sesong 23: Fem lag er allerede kvalifisert for sluttspillet

HQ

Vi vet ennå ikke de åtte lagene som skal konkurrere i ESL Pro League's sesong 23 sluttspillbrakett, ettersom de åtte bekreftede troppene blir bestemt gjennom et online kvalifiseringsarrangement som fortsatt pågår. Den siste batchen med spill skjer i dag, noe som betyr at de bekreftede troppene snart vil bli kjent, men foreløpig vet vi fem lag som har stanset sin sluttspillbillett og fem hvis turnering allerede har kommet til en slutt.

Så langt har FUT Esports, Legacy, Astralis, Monte, og PaiN Gaming kvalifisert seg til sluttspillet, mens Gaimin Gladiators, M80, Passion UA, NRG, og SemperFi Esports har blitt slått ut.

De resterende tre sluttspillplassene vil bli delt ut til vinnerne av de kommende tre kampene. Hvem som spiller mot hvem, finner du nedenfor.



3DMax vs. Team Liquid



G2 Esports vs. Ninjas i pyjamas



Heroisk vs. Parivision



Alle tre kampene starter samtidig kl 12:30 GMT / 13:30 CET i dag, så forvent oppdateringer ganske snart.