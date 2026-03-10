ESL Pro League sesong 23: Fem lag er bekreftet til sluttspillet, fem er eliminert

HQ

Det er nesten tid for ESL Pro League sesong 23-sluttspillet å begynne, ettersom i dag markerer den siste dagen for online-elementet i turneringen. Så langt, av de 16 lagene som gikk videre til trinn 2 i arrangementet, har fem stanset sluttspillbilletten, fem har blitt slått ut for godt, og seks kjemper i et forsøk på å overleve. Vi vil vite den bekreftede sluttspilloppstillingen om noen timer, ettersom de tre siste kampene snart skal spilles.

De fem lagene som allerede har kvalifisert seg til sluttspillet er Mouz, Team Spirit, Aurora Gaming, Legacy og The MongolZ, de utslagne lagene er B8, FaZe Clan, PaiN Gaming, Heroic og Monte, og de gjenværende lagene og kampene de skal spille i ettermiddag kan du se nedenfor.



Natus Vincere vs. 3DMax kl. 12:30 GMT/13:30 CET



G2 Esports vs. FUT Esports kl. 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Astralis kl. 17:30 GMT/18:30 CET



Det er ingen nye sjanser her, noe som betyr at de tre lagene som vinner disse kampene går videre til sluttspillet, og de tre som taper blir slått ut for godt. Selve sluttspillet spilles denne helgen mellom 13. og 15. mars.