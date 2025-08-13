ESL Pro League sesong 24-finaler vil bli avholdt i Katowice

HQ

Da ESL kunngjorde at sesongens tidlige Intel Extreme Masters -arrangement ville flytte fra Katowice til den polske byen Krakow i 2026 og fremover, var det mange som var skuffet over at det betydde å forlate byen som har vært vertskap for topp Counter-Strike action i årevis. ESL la merke til denne tilbakemeldingen fra samfunnet og kunngjorde at Katowice ville få et nytt CS-arrangement i 2026, og nå hører vi om hva det vil være.

Mellom 9. og 11. oktober 2026 vil Spodek Arena i byen være vertskap for ESL Pro League Season 24 Finals. Dette vil se noen av de beste lagene til stede og ønsker å sikre seg en del av en enorm premiepott på 1 million dollar, med live-delen i Katowice som bare dreier seg om finalehelgen. Hele Season 24 starter 24. september, men vil redusere flokken til bare en håndfull gjenstår, klare til å kjempe foran fansen.

Når vi snakker om å returnere til Katowice, har ESL FACEIT Groups direktør for spilløkosystemer, Marc Winther, uttalt: "Katowice har vært fødestedet til dusinvis av mestere, og Spodek Arena har vært vitne til utallige ikoniske øyeblikk gjennom årene - det var her Counter-Strike virkelig tok et enormt sprang. Med sin sagnomsuste historie og uforlignelige atmosfære finnes det ikke noe bedre sted for fansen vår å oppleve spenningen i ESL Pro League live."

Vi venter fortsatt på å høre om vertsstedene og arenaene for ESL Pro League Season 23 Finals, som vil skje mellom 13. og 15. mars 2026.