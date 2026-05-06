ESL Pro League Sesong 27 skal løpe mellom 6. og 14. mars i Saudi-Arabia

Det er fortsatt en rekke lovende og store ESL-organiserte Counter-Strike 2 turneringer som skal spilles gjennom resten av 2026, men ESL holder også et godt øye med fremtiden og hvilke planer den har for 2027-sesongen.

Vi vet at sesongens første arrangement blir IEM Krakow mellom 27. januar og 7. februar, men nå har vi også bekreftet informasjon om det andre arrangementet i 2027, og dette er sesong 25 av ESL Pro League.

Arrangementet vil finne sted mellom 6. og 14. mars, og det vil bli avholdt i Saudi-Arabia, som er et annerledes hjem for arrangementet som tidligere har blitt vist på Malta, Sverige og Polen for den kommende 24. sesongen til høsten.

Med denne planen på plass har ESL også bekreftet en oppdatert tidsplan for 2027-sesongen, som du kan se nedenfor.