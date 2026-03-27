ESL Pro Tour vil tilby mer enn $ 11,450,000 2027 i premiepenger i XNUMX

ESL FACEIT Group har kunngjort store planer om å støtte og forbedre ESL Pro Tour i 2027. Som en del av et langt blogginnlegg har turneringsarrangøren uttalt at det i neste kalenderår vil bli tilbudt så mye som $ 11,450,000 XNUMX XNUMX i premiepenger, og at den konkurransedyktige handlingen vil bli bedre støttet med løftet om sluttspill med åtte lag for alle arrangementer.

I tillegg henvises det direkte til at alle turneringene skal avsluttes med en scene foran et live-publikum, og selv om IEM Krakow blir årets første store begivenhet, skal det spilles i minst tre nye byer rundt om i verden innen utgangen av 2027. Det er ikke nevnt hvilke byer som er i kikkerten.

På samme måte er det gjort noen endringer i kalenderen for 2027, ettersom det er gitt faste datoer for IEM Krakow, og ESL Pro League-turneringene vil bli gjennomført litt annerledes i et forsøk på å redusere arrangementets karbonavtrykk. For dette formål kan du se den nye 2027-kalenderen nedenfor.