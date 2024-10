ESL Pro Tours 2025-kalender har blitt avslørt

HQ

ESL har begynt å komme med en rekke kunngjøringer og avsløringer om fremtiden for konkurransedyktig Counter-Strike 2. I et veldig gjennomsiktig blogginnlegg har det blitt bekreftet at ESL Pro Tour vil bli støttet i minst de neste to årene og på en måte som er større og bedre enn noen gang før.

Vi blir fortalt at hele 22 millioner dollar vil bli investert i sesongene 2025 og 2026. Dette vil ikke bli brukt til premiepenger, da vi er blitt fortalt at det er dedikert til gjestfrihet, overnatting, flyreiser, treningsoppsett og alt det nødvendige arbeidet bak kulissene som skal til for å få ESL Pro Tour til å fungere.

Når det gjelder hvordan de neste par årene vil se ut, har ESL gitt et glimt av kalenderen for 2025 for ESL Pro Tour, noe som betyr at vi vet når og hvor action vil bli holdt.

Det første arrangementet blir IEM Katowice mellom 29. januar og 9. februar. Dette vil bli fulgt av ESL Pro League: Sesong 21 i Europa mellom 25. februar og 16. mars, før IEM Spring 2025 fra 21. til 27. april. Deretter følger IEM Dallas 19.-25. mai.

Deretter blir det en liten pause før IEM Köln 2025 fra 23. juli til 3. august, før det blir en ny pause og deretter ESL Pro League: Sesong 22 i Europa igjen mellom 23. september og 12. oktober. Sesongen avsluttes så med IEM Chengdu mellom 3. og 9. november.

Hvilket arrangement gleder du deg mest til?