ESO er her for å bli, og teamet vårt er fullt og helt dedikert til spillets fremtid,» sier spilldirektøren for Elder Scrolls Online

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The Elder Scrolls Online Spillet forsvinner ikke, men det vil heller ikke gå raskt fremover med oppdateringene. Etter at Microsofts siste nedskjæringsrunde angivelig tømte teamet som jobbet med MMO-spillet hos Zenimax Online Studios, har det vært mange spørsmål om fremtiden til ESO. I et nytt innlegg til fellesskapet sa spilldirektør Nick Giacomini at spillet er her for å bli, men at vi vil se noen endringer i hvordan fremtidige oppdateringer blir levert.

«Nylig har vi vært gjennom en rekke organisatoriske endringer og avgang av kolleger som var med på å forme The Elder Scrolls Online. Vi er dypt takknemlige for alt de har bidratt med til spillet og fellesskapet vi har bygget opp sammen,» skrev Giacomini. «Samtidig har vi sett mange spørsmål om hva disse endringene betyr for ESO. La meg derfor være tydelig: ESO er her for å bli, og teamet vårt er dedikert til spillets fremtid. Fokuset vårt har ikke endret seg. Det er fortsatt å utvikle The Elder Scrolls Online og bygge videre på verdenen som millioner av spillere kaller sitt hjem.»

Giacomini forklarte at hvis ZOS prøvde å fortsette å nå gamle mål med sitt nye medlemskap, ville de ikke kunne levere den kvaliteten spillerne forventer fra ESO. Derfor blir noen store funksjoner og oppdateringer utsatt til 2027. Oppdatering 52, de nye prøvelsene og oppdateringen av klasser og kampsystem blir utsatt til neste år.

Oppdatering 51 kommer fortsatt i år, og vil lanseres en uke senere enn forventet, den 28. september. Alt annet som er annonsert for sesong én, går også fremdeles som planlagt. Sesong to kommer også til å by på mer innhold fra og med oktober. « The Elder Scrolls Online vil fortsette som nevnt, men det er tydelig at nedbemanningene har hatt en betydelig innvirkning på teamet som jobber med spillet.