D&D er en fantastisk opplevelse, men for å spille det i virkeligheten trenger du venner som kan samles, en DM til å sitte gjennom alle dine påfunn og en utrolig evne til å organisere timevis med spilletid rundt travle liv. Det kan være vanskelig, og det er derfor vi har sett at videospill som gir deg D&D-opplevelsen virkelig har tatt av de siste årene. Baldur's Gate III gir oss opplevelsen av en omfattende kampanje, mens soloutvikleren Christoffer Bodegårds Esoteric Ebb velger en RP-fylt, gjennomgående engasjerende one-shot.

Etter å ha blitt kastet i elven i Tolstad den natten vi ankom, våkner vi (som Ragn eller The Cleric) opp i et mystisk lich-hus, hvor vi har glemt de fleste av trollformlene våre, noe av fortiden vår, og nå har fått et teoretisk enkelt oppdrag med å undersøke en tebutikk som har eksplodert. Som man kan forvente av et hvilket som helst D&D one-shot, utvikler dette seg raskt til en konspirasjon som omfatter hele byen.

Esoteric Ebb bruker D&D som grunnlag for mye av spillmekanikken og spillet. Du bruker en D20 for de fleste av handlingene dine i spillet, magien du samler på er stort sett den samme som i TTRPG, og du kaster initiativ når du kommer i kamp. Men for at systemet på Esoteric Ebb skal flyte slik Bodegård ønsker det (og muligens for å unngå at Hasbro svinger noen form for juridisk hammer i hans retning), tar spillet seg også mange friheter. Du har sikkert sett det beskrevet som delvis D&D, delvis Disco Elysium, og selv om det er andre spill som dukket opp i tankene gjennom min gjennomgang av Esoteric Ebb, er merkelappen D&Disco Elysium en som sitter ganske godt fast.

Som man kan forvente i en hvilken som helst fantasy-bordverden, er settingen på Esoteric Ebb fylt med dverger, mennesker, gobliner, halvlinger, en og annen ork, samt andre fantasivesener som du vil møte på din jakt etter den skyldige bak eksplosjonen i tebutikken. Det som virkelig imponerer, er detaljnivået som er lagt ned i å gjøre denne sjarmerende verdenen til sitt eget fantasiland. Det må ha vært fristende å bare lage en generisk fantasiverden. Et bakteppe vi aldri får utforske, siden vi bare får bevege oss gjennom den lille, men detaljerte byen Tolstad og de farlige dypene i City Below. Den fristelsen er lagt til side, og du ender opp med å bruke timevis på å lese gjennom dialogen som forklarer Bodegårds verden. Det hele kommer helt naturlig, og tynger deg aldri ned med for mye utlegning, men inviterer deg i stedet til å grave deg gjennom århundrene med historie som får verden til å føles levende, og viser den større konteksten bak de politiske temaene og ideene som historien legger frem.

I bunn og grunn er Esoteric Ebb en balansegang. Akkurat som en hvilken som helst D&D-økt kan den være kaotisk, morsom og fullstendig ball-to-the-wall-fantasy. Den kan også være dyp, interessant og mørk. Etter hvert som vi trekker forhenget fra tebutikkens eksplosjon og finner ut at historien ikke er så sprø som den først ser ut til, gjør fortellingen en glimrende jobb med å sørge for at du ikke får nakkesleng av de tonale skiftene som kommer og går. Noen av de tidlige dialogene faller litt for langt ut på quirk chungus-spekteret, i hvert fall for min smak. Det er litt for mye kaos = morsomt i de tidlige øyeblikkene, men med tanke på hvor mye dialog og tekst det er i dette ekspansive rollespillet, er det vanskelig å si at det er noe mer enn en nitpick.

Esoteric Ebb er et villedende stort spill. Du kan gå rundt hele kartet på noen få minutter, men etter hvert som hver dag i spillet går, avslører flere hemmeligheter, karakterer og oppdrag seg for deg. Du er under et visst tidspress, ettersom du bare har noen få dager på deg til å løse mysteriet med tebutikken før valgdagen kommer. Tiden fremskyndes utelukkende gjennom dialog, noe som betyr at du kan utforske så mye du vil, men det er usannsynlig at du rekker å snakke med alle og få vite alt, spesielt i første runde. Det er det som gjør Esoteric Ebb så engasjerende. Du vet at du ikke kan gjøre alt, og derfor må du velge hva du vil gjøre nå, og hva du vil spare til en annen gjennomspilling.

Bodegård regner med at det tar rundt 25 timer å slå spillet normalt, men innrømmer at det kan ta en time hvis du vet hva du gjør. Vår runde tok rundt 12 timer, og det er vanskelig å se hvor du kunne ha lagt inn de ekstra timene, med tanke på den nevnte tidsbegrensningen. Esoteric Ebbs hovedhistorie tar kanskje ikke mer enn et par kvelder, men spillets nøkkel til å få deg til å komme tilbake i endeløse timer er dets omspillbarhet. Spillerens valgmuligheter når det gjelder karakterbygging, politisk ståsted og løsninger på oppdrag, gjør at du hele tiden tenker på andre alternativer du kan ta. Jeg valgte en karismatisk, intelligent cleric på min første runde, men var allerede i gang med å tenke ut en sterk, klokere spillerkarakter til neste runde. Det innkapsler på en glimrende måte den vanedannende D&D-feilen ved å få deg til å tenke på din neste kampanje allerede mens du kjører gjennom den nåværende.

Det er noen ankepunkter med Esoteric Ebb, selv om jeg nøler med å si at noen av dem er veldig store. Verdenen er vakker, med en kunststil og kompakthet som oser av en innbydende, innbydende atmosfære. Noen av stiene er imidlertid ikke gode i den verdenen, og til tider fant jeg meg selv fanget på rare biter av det som så ut som en åpen vei eller gangsti. Det er også noen mindre, vedvarende bugs, som til tider krevde en omstart, som da jeg klarte å overtale en griffon til å flytte på seg, bare for at han skulle sette seg ned igjen så snart jeg gikk ut av dialogen. Noen av disse har også hindret meg i å få prestasjoner på Steam, ser det ut til, så hvis du er en samler av gullmedaljer, vil du kanskje holde øye med det. Min dvelende tanke på Esoteric Ebb, mens jeg sitter med det fantastiske, tette og dype RPG som det er, var at jeg fant The Cleric - vår hovedperson - til tider en smule ubalansert.

Som sagt, Esoteric Ebb er en balansegang, men der det kanskje skurrer mest er med The Cleric, eller Ragn, som er hans egentlige navn. Til tider er han et rent ubeskrevet blad, en karakter vi kan sette oss inn i og leke med. Senere i spillet får vi flere detaljer om ham, familien hans og bakgrunnshistorien hans, og det virker litt som om Esoteric Ebb prøver å ha både i pose og sekk. Det er en klar visjon for hvem denne Ragn er, men i motsetning til andre RPG-hovedpersoner med definerte karakterer som Commander Shepard eller Andreas Mahler, gjør Ragn's hjelmkledde anonymitet ham litt uminnelig, som om han burde være som en Tav eller Durge, men likevel ikke er det.

Jeg elsket likevel å spille som The Cleric, og å rase gjennom Tolstad med min finkledde favorittgoblin ved min side. Esoteric Ebb er rett og slett et nydelig rollespill som setter spillerens handlekraft i sentrum. Verdenen er fantastisk oppslukende, dyp og inviterer deg til å bli en stund med sjarmerende grafikk, karakterer og historie som er så detaljert at jeg gjerne tar et spill eller to til som utspiller seg i denne verdenen. Hvis du er ute etter å kaste terninger, slåss mot skjeletter og prøve å flørte med alle skapninger med et hjerteslag, kommer du til å ha det kjempegøy med Esoteric Ebb. En fryd for bordspillspillere.