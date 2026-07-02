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PUBG: Battlegrounds

Esports Nations Cup 2026: De 12 landene som har fått direkte invitasjon til « PUBG: Battlegrounds » er nå bekreftet

Halvparten av finalistlandene og spillerne er allerede bestemt, og ytterligere 12 plasser skal fylles ut i løpet av sommeren.

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Esports Foundation har jevnlig delt mer og mer informasjon om Esports Nations Cup, som skal finne sted i Saudi-Arabia i november. De siste ukene har vi fått vite om mange av de direkte inviterte landene og spillerne til de respektive turneringene som skal foregå mellom 2. og 29. november, samt noen kvalifiserte land.

Når det gjelder det første punktet, har vi nå fått informasjon om de 12 inviterte nasjonene og spillerne til « PUBG: Battlegrounds »-arrangementet. Disse 12 vil få selskap av ytterligere 10 nasjoner/lag, som skal avgjøres gjennom online-kvalifiseringer gjennom hele sommeren, pluss én invitasjon til vertsregionen og én solidaritetsplass, noe som gir en finale med hele 24 nasjoner.

Når det gjelder de inviterte nasjonene og spillerne, kan du se denne informasjonen nedenfor.


  • Thailand – Nourinz, Lericz, Scappy, TiGGER, Belmoth, KiSS

  • Kina – MMing, 04NB, LilGhost, tiantian, HS

  • Sør-Korea – EENd, Heather, Heaven, Gyumin, seoul, Seongjang

  • Vietnam – Himass, Delwyn, TanVuu, YmCuD, Zest, DjChip

  • Ukraina – Feyerist, Hakatory, SoseD, DiFX, Hexecu1or, Drugomu

  • USA – Purdy, Shrimzy, Kickstart, CowBoi, diyy, SneakAttack

  • Kroatia – Lukarux, NIXZYEE, slqven, Nod1, ivas, ZEKO

  • Danmark – Beami, Gustav, Ketter, Mikzenn, Doffy, BAAAD3

  • Finland – curexi, SkaV, S4TTA, iExE, stratos, Mise

  • Brasil – zkrakenN, sparkingg, possa, cauan7zin, Tny7, fana

  • Australia – TGLTN, luke12, Fludd, Monty, Ripp, Dusky

  • Argentina – Caspitan, emikxz, PIPAA, Dr4FTk1NG, Kalnixx, SzylzEN

Kvalifiseringsrunden finner sted 11.–12. juli, så regn med at vi får vite om ytterligere 10 kvalifiserte nasjoner i løpet av de kommende ukene.

PUBG: Battlegrounds

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