Esports Nations Cup 2026: De 16 inviterte nasjonene og lagoppstillingene til « Valorant » er nå bekreftet

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I løpet av de siste ukene har Esports Foundation jevnlig delt informasjon og oppdateringer om Esports Nations Cup i november 2026. ENC må ikke forveksles med Esports World Cup i Paris i juli og august. ENC er et land-mot-land-arrangement, der spillerne legger klubbtilhørigheten til side for å representere nasjonen sin i stedet.

Nå er de 16 inviterte nasjonene til turneringen « Valorant » offentliggjort, og de fullstendige spillerlistene er også bekreftet. Det skal nevnes at hovedturneringen i november vil omfatte 32 nasjoner, men at de resterende 16 lagene vil bli avgjort gjennom online-kvalifiseringer som finner sted i løpet av sommeren. Ta en titt på alle de bekreftede nasjonene og spillerne nedenfor.



USA – trent, valyn, leaf, zekken, skuba, Ethan og Cryocells



Sør-Korea – iZu, BuZz, Francis, Munchkin, Ivy og Dambi



Kina – ZmjKK, CHICHOO, nobody, Knight, slowly, K1Ra og Lysoar



Canada – TenZ, mada, eeiu, Marved, JonahP, koalanoob og Zander



Tyrkia – Alfajer, Ruxic, Lar0k, RieNs, xeus, Wo0t og s0pp



Brasil – aspas, artzin, spikeziN, Less, Sacy, Sato og lukxo



Singapore – Deryeon, Jinggg, nephh, STYRON, wayne, Vera og JayH



Polen – kayak, kamo, starxo, PROFEK, westside, paTiTek og UNFAKE



Filippinene – Zeus, kellyS, xavi8k, invy, PatMen, Markyyy og Wild0reoo



Storbritannia – Lime, Severe, benjyfishy, keiko, Ticey og YaBoiLewis



Kinesisk Taipei – Nicc, SpiritZ1, WsLeo, Spring, S1Mon og Yuicaw



Malaysia – d4v41, theDoctorr, xan, Riza, Fixy, toggle og aplycs



Finland – Jamppi, Derke, iluri, Famsii, H1ber, hoody og Snowi



Litauen – Boo, MiniBoo, Koshmaras, Kajuks, Destrian, roxie og vakk



Thailand – killua, Primmie, JitboyS, PTC, Apinya og Kadoom



Chile – kiNgg, erde, Mazino, keznit, Tunaso, Shyy og david



Med dette i bakhodet, ser du noen bestemt nasjon som favoritt i turneringen?