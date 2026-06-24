Esports Nations Cup 2026: De 16 inviterte nasjonene og lagoppstillingene til « Valorant » er nå bekreftet
Arrangementet vil omfatte 32 lag, og de resterende 16 nasjonene vil bli avgjort gjennom kvalifiseringsrunder.
I løpet av de siste ukene har Esports Foundation jevnlig delt informasjon og oppdateringer om Esports Nations Cup i november 2026. ENC må ikke forveksles med Esports World Cup i Paris i juli og august. ENC er et land-mot-land-arrangement, der spillerne legger klubbtilhørigheten til side for å representere nasjonen sin i stedet.
Nå er de 16 inviterte nasjonene til turneringen « Valorant » offentliggjort, og de fullstendige spillerlistene er også bekreftet. Det skal nevnes at hovedturneringen i november vil omfatte 32 nasjoner, men at de resterende 16 lagene vil bli avgjort gjennom online-kvalifiseringer som finner sted i løpet av sommeren. Ta en titt på alle de bekreftede nasjonene og spillerne nedenfor.
- USA – trent, valyn, leaf, zekken, skuba, Ethan og Cryocells
- Sør-Korea – iZu, BuZz, Francis, Munchkin, Ivy og Dambi
- Kina – ZmjKK, CHICHOO, nobody, Knight, slowly, K1Ra og Lysoar
- Canada – TenZ, mada, eeiu, Marved, JonahP, koalanoob og Zander
- Tyrkia – Alfajer, Ruxic, Lar0k, RieNs, xeus, Wo0t og s0pp
- Brasil – aspas, artzin, spikeziN, Less, Sacy, Sato og lukxo
- Singapore – Deryeon, Jinggg, nephh, STYRON, wayne, Vera og JayH
- Polen – kayak, kamo, starxo, PROFEK, westside, paTiTek og UNFAKE
- Filippinene – Zeus, kellyS, xavi8k, invy, PatMen, Markyyy og Wild0reoo
- Storbritannia – Lime, Severe, benjyfishy, keiko, Ticey og YaBoiLewis
- Kinesisk Taipei – Nicc, SpiritZ1, WsLeo, Spring, S1Mon og Yuicaw
- Malaysia – d4v41, theDoctorr, xan, Riza, Fixy, toggle og aplycs
- Finland – Jamppi, Derke, iluri, Famsii, H1ber, hoody og Snowi
- Litauen – Boo, MiniBoo, Koshmaras, Kajuks, Destrian, roxie og vakk
- Thailand – killua, Primmie, JitboyS, PTC, Apinya og Kadoom
- Chile – kiNgg, erde, Mazino, keznit, Tunaso, Shyy og david
Med dette i bakhodet, ser du noen bestemt nasjon som favoritt i turneringen?