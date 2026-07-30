Esports « Nations Cup 2026: De 64 inviterte landene og spillerne fra « EA Sports FC er nå offentliggjort

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Esports Foundation har bekreftet den fullstendige listen over inviterte land og spillere til EA Sports FC-turneringen under Esports Nations Cup i november 2026. Konkurransen vil tilsynelatende bli spilt på EA Sports FC 27 og vil til slutt samle 128 land/spillere til en stor turnering som finner sted mellom 17. og 22. november, der de kvalifiserte stjernene skal representere sine respektive land og regioner.

Selv om 64 av landene/spillerne ennå ikke er bestemt på grunn av online-kvalifiseringskamper som fortsatt skal avholdes, er 64 nasjoner og spillere allerede sikret plass gjennom direkte invitasjon. Disse plassene er tildelt basert på de regionene og spillerne som har prestert best, og den inviterte spilleren er den høyest rangerte spilleren fra det respektive landet.

Den fullstendige listen over inviterte land og spillere finner du nedenfor.