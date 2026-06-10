Esports Nations Cup 2026: Her er alle de 16 inviterte lagene til « Dota 2 »

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Senere i år vil mange av de beste spillerne reise til Saudi-Arabia for å konkurrere i Esports Nations Cup, et internasjonalt arrangement som bytter ut den klubbaserte actionen fra sommerens Esports World Cup (som arrangeres i Paris i år) med nasjon-mot-nasjon-action i stedet.

Slik det ser ut nå, vil den første Esports Nations Cup finne sted mellom 2. og 29. november, med massevis av turneringer på tvers av et bredt spekter av spill. Det store spørsmålet er om arrangementet offisielt vil finne sted i Saudi-Arabia, da en viktig årsak til at EWC flyttes til Frankrike ser ut til å være den pågående konflikten i Midtøsten.

Likevel er planen foreløpig den samme, og vi kjenner nå de 16 nasjonene som er direkte invitert til å delta i den planlagte turneringen « Dota 2 », samt de fullstendige lagoppstillingene disse nasjonene vil stille med. Sjekk ut denne informasjonen nedenfor.



Kina – Ame, Xm, XXs, fy, y` og XinQ (S)



Kasakhstan – watson, Malady, Malik, daze, Samat1, xsvampire (S) og TA2000 (S)



Malaysia – Ghost, NothingToSay, Ws, zeal, xNOva, MidOne (S) og Chucky (S)



Danmark – 1striker, Cy-, Ace, MISERY, N0tail, Cr1t- (S) og Ivz (S)



Sverige – miCKe, Insania, Boxi, Xibbe, charlie, Pablo (S) og Gorgc (S)



USA – SumaiL, Quinn, Fayde, Speeed, Sneyking, Yamsun (S) og Gunnar (S)



Indonesia – Jikroy, dalul, Fbz, Mikoto, Whitemon, Pota2 (S) og Jhocam (S)



Tyskland – Yuma, Stormstormer, Qojqva, tOfu, rmN-, Copy (S) og jmn (S)



Jordan – ATF, Valyrian, islA, AfrOmoush, Nagato, Joeel (S) og Kemps (S)



Bulgaria – Nikobaby, bzm, lil pleb, Mastermind, FAILETZ, Evidence (S) og CTOMAHEH1 (S)



Nord-Makedonia – Zipzap, Stojkov, GodKid-, Saksa, H8 og Kralot_bulo (S)



Ukraina – kreker, QBFY, pma, Niku, gotthejuice, Akamu (S) og OnLiTaL (S)



Nederland – Crystallis, Shad, Seleri, Crayon, Boerenyoghurt, Myron (S) og Wayne (S)



Republikken Moldova – rubikon155, Chief_Keef, Tony_who, Save-, Spacewalker, Requiem (S) og Shovel (S)



Polen – Nisha, Steq, Exotic_Deer, Ekki, Eejit, Fey (S) og Dave (S)



Brasil – Costabile, 4analog, Lelis, Thiolicor, KJ, fcr (S) og 4dr (S)



Flere nasjoner vil også kvalifisere seg til dette arrangementet via regionale nettkvalifiseringer som finner sted i sommer, med ytterligere 16 plasser tilgjengelig som skal fordeles mellom nasjoner i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Vest-Europa, Øst-Europa, MENA + Sentral-Asia, Afrika sør for Sahara, Sør- og Øst-Asia samt Sørøst-Asia + Oseania.

Vil du følge med på Esports Nations Cup i november?