Esports Nations Cup setter strukturell presedens for det globale økosystemet med status som landslagspartner

I sommer kommer Esports World Cup tilbake og byr på intens klubb- og individuell action på tvers av esportverdenen. Selv om det er en mega og uunngåelig festival, er den også noe kjent ettersom esports stort sett alltid har operert via et klubbformat. Esports Nations Cup i november ser ut til å fullstendig omskrive manuset til hvordan esports er strukturert.

Mens noen spill har utforsket nasjonale turneringer (inkludert Overwatch og dets tilbakevendende verdensmesterskap i år), har esports for det meste ikke vært en nasjonal aktivitet. Det vil det saudiarabiske ENC endre på ved å be land sende lag og enkeltspillere til å representere dem i ulike turneringer for en rekke unike spill. For å få dette til å fungere, må det være et globalt økosystem på plass som støtter nasjonal esportsutvikling, og det er dette som nå er blitt utvidet.

ENC har tildelt status som landslagspartner til lag og enkeltpersoner i over 100 land, et premiss som er ment å "utfylle eksisterende rammeverk i stedet for å erstatte dem" og ellers "styrke forbindelsene og støtte langsiktig nasjonal utvikling."

Pressemeldingen forklarer: "Landslagspartnerne vil lede lagdannelsen, mobilisere lokalsamfunn og etablere strukturene som trengs for å muliggjøre deltakelse og vekst i e-sport. For å sikre deltakelse over hele verden vil land og territorier uten en partner få støtte gjennom regionale strukturer som EF stiller til rådighet."

Den fullstendige listen over bekreftede partnernasjoner finner du her, der du finner land som Storbritannia, Spania, Danmark, Tyskland, Italia, Norge, Sverige og flere.

I en kommentar til dette programmet uttalte administrerende direktør i Esports Foundation, Ralf Reichert: "Esports Nations Cup introduserer noe esport aldri har hatt før: et globalt system for landslag i en skala uten sidestykke. Responsen vi har fått fra hele verden, viser at lokalsamfunnene er klare for dette neste steget. Sammen med partnerne våre bygger vi strukturene som gjør det mulig for spillerne å representere nasjonene sine og konkurrere på den største scenen innen e-sport. Med mer enn 100 nasjoner som nå er en del av systemet, går Esports Nations Cup fra konsept til virkelighet - og etablerer nasjonal e-sport som en varig del av det globale konkurranselandskapet."

