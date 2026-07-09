Esports- Nations -cupen 2026: De 16 inviterte landene er nå bekreftet for arrangementet « PUBG Mobile

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Esports World Cup er kanskje i full gang nå, men det endrer ikke det faktum at Esports Foundation også jobber hardt med å arrangere online-kvalifiseringer og arrangementer for å avgjøre hvilke nasjoner og spillere som skal representere seg ved Esports Nations Cup i november.

I denne forbindelse har festivalarrangøren nå offentliggjort den fullstendige listen over bekreftede nasjoner som har blitt direkte invitert til å delta i « PUBG Mobile-turneringen. Totalt vil 32 lag være til stede, men 16 av disse lagene vil bli avgjort gjennom kvalifiseringsarrangementer eller wildcard-plasser, mens de andre 16 mottar direkte invitasjoner – og disse 16 er nasjonene vi allerede kjenner til.

12 nasjoner har sikret seg invitasjoner gjennom sin ENC-rangering, mens ytterligere fire har mottatt spesialinvitasjoner på grunn av «spesifikke tekniske eller strukturelle begrensninger som kan hindre deltakelse i standard kvalifiseringssystemer.»

Når det gjelder den fullstendige listen over inviterte nasjoner og deres respektive spillere, kan du se denne informasjonen nedenfor.