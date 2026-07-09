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PUBG Mobile

Esports- Nations -cupen 2026: De 16 inviterte landene er nå bekreftet for arrangementet « PUBG Mobile

Vi kjenner til halvparten av deltakerlandene og også hvilke spillere som skal representere dem.

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Esports World Cup er kanskje i full gang nå, men det endrer ikke det faktum at Esports Foundation også jobber hardt med å arrangere online-kvalifiseringer og arrangementer for å avgjøre hvilke nasjoner og spillere som skal representere seg ved Esports Nations Cup i november.

I denne forbindelse har festivalarrangøren nå offentliggjort den fullstendige listen over bekreftede nasjoner som har blitt direkte invitert til å delta i « PUBG Mobile-turneringen. Totalt vil 32 lag være til stede, men 16 av disse lagene vil bli avgjort gjennom kvalifiseringsarrangementer eller wildcard-plasser, mens de andre 16 mottar direkte invitasjoner – og disse 16 er nasjonene vi allerede kjenner til.

12 nasjoner har sikret seg invitasjoner gjennom sin ENC-rangering, mens ytterligere fire har mottatt spesialinvitasjoner på grunn av «spesifikke tekniske eller strukturelle begrensninger som kan hindre deltakelse i standard kvalifiseringssystemer.»

Når det gjelder den fullstendige listen over inviterte nasjoner og deres respektive spillere, kan du se denne informasjonen nedenfor.


  • Tyrkia – Sylas, Kecth, Loxy, Scarface, HamsiG, CEOLATER

  • Mongolia – DOK, NIRZED, TOP, Godless, B4RON, KEENO

  • Brasil – Carrilho, Revo, Rafinha, Vitinn, Squash, Felipinho

  • Pakistan – IQ, FALAK, ROSHAAN, Lord, CRYPTO

  • Myanmar – Smile, SAYCLOUD, ICHI, Yatkha, Marcoos, Vncarry

  • Vietnam – Lamborghini, LeVis, Zhius, Win, LolWu

  • Thailand – 2ed3ull, SchwepXz, TonyK, TIGERx, Canary, TernyK

  • Nepal – NoFear, SkY, Gyantey, KillerYT, Loco

  • Sør-Afrika – Reverb, Shiva, Goblin, POTION, Orge, CLIPS

  • Ukraina – TULIKA, LEMON, Lmntrixxx, SLONIK, DEFOLT, FLIP

  • Argentina – Haate, Octy, Ñata, Ayala, Power, Snax

  • Mauritius – PARADOXr, ATROX911, ANOS, LOGIC, KYROS, RUSHGOD

  • Kina – FlowerH, XZZ, Qzz, Tian, MiLu, SiTing

  • Korea – FAVIAN, XZY, Nolbu, HYUNBIN, chpz

  • India – NakuL, LEGIT, AK, Slug, Spower, Pain09

  • Japan – SaRa, Reiji, Garnet, PINE哈, Nagon, Naoto

PUBG Mobile

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