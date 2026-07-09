Esports- Nations -cupen 2026: De 16 inviterte landene er nå bekreftet for arrangementet « PUBG Mobile
Vi kjenner til halvparten av deltakerlandene og også hvilke spillere som skal representere dem.
Esports World Cup er kanskje i full gang nå, men det endrer ikke det faktum at Esports Foundation også jobber hardt med å arrangere online-kvalifiseringer og arrangementer for å avgjøre hvilke nasjoner og spillere som skal representere seg ved Esports Nations Cup i november.
I denne forbindelse har festivalarrangøren nå offentliggjort den fullstendige listen over bekreftede nasjoner som har blitt direkte invitert til å delta i « PUBG Mobile-turneringen. Totalt vil 32 lag være til stede, men 16 av disse lagene vil bli avgjort gjennom kvalifiseringsarrangementer eller wildcard-plasser, mens de andre 16 mottar direkte invitasjoner – og disse 16 er nasjonene vi allerede kjenner til.
12 nasjoner har sikret seg invitasjoner gjennom sin ENC-rangering, mens ytterligere fire har mottatt spesialinvitasjoner på grunn av «spesifikke tekniske eller strukturelle begrensninger som kan hindre deltakelse i standard kvalifiseringssystemer.»
Når det gjelder den fullstendige listen over inviterte nasjoner og deres respektive spillere, kan du se denne informasjonen nedenfor.
- Tyrkia – Sylas, Kecth, Loxy, Scarface, HamsiG, CEOLATER
- Mongolia – DOK, NIRZED, TOP, Godless, B4RON, KEENO
- Brasil – Carrilho, Revo, Rafinha, Vitinn, Squash, Felipinho
- Pakistan – IQ, FALAK, ROSHAAN, Lord, CRYPTO
- Myanmar – Smile, SAYCLOUD, ICHI, Yatkha, Marcoos, Vncarry
- Vietnam – Lamborghini, LeVis, Zhius, Win, LolWu
- Thailand – 2ed3ull, SchwepXz, TonyK, TIGERx, Canary, TernyK
- Nepal – NoFear, SkY, Gyantey, KillerYT, Loco
- Sør-Afrika – Reverb, Shiva, Goblin, POTION, Orge, CLIPS
- Ukraina – TULIKA, LEMON, Lmntrixxx, SLONIK, DEFOLT, FLIP
- Argentina – Haate, Octy, Ñata, Ayala, Power, Snax
- Mauritius – PARADOXr, ATROX911, ANOS, LOGIC, KYROS, RUSHGOD
- Kina – FlowerH, XZZ, Qzz, Tian, MiLu, SiTing
- Korea – FAVIAN, XZY, Nolbu, HYUNBIN, chpz
- India – NakuL, LEGIT, AK, Slug, Spower, Pain09
- Japan – SaRa, Reiji, Garnet, PINE哈, Nagon, Naoto