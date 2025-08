Esports verdensmesterskap: Team Falcons kommer ut på toppen på OWCS Midseason Championship

HQ

Tidligere i år gikk Team Falcons glipp av et trofé da det gled ved det siste hinderet og ble beseiret av Crazy Raccoon i Overwatch Champions Series Champions Clash -arrangementet. I helgen som gikk gjorde de ikke den samme feilen da de kjempet mot Al Qadsiah i Midseason Championship på Esports World Cup.

Jepp, Team Falcons har løftet nok et trofé på den Riyadh-baserte festivalen, denne gangen for sin innsats i Overwatch 2. Etter en dominerende finale der den slo Al Qadsiah på en overbevisende 4-0-måte, har Team Falcons tatt med seg pokalen, 400 000 dollar i premiepenger og 1 000 Club Points til Club Championship på festivalen, som Team Falcons for øyeblikket leder med 3 500 poeng.

Nå skal laget tilbake til Asia for de siste delene av sesongen, før et eventuelt verdensmesterskap på senhøsten.