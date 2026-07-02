Esports-VM 2026: Alle detaljer om « Honor of Kings »-VM er nå offentliggjort

HQ

En av de mange, mange store videospillturneringene som blir avholdt under Esports World Cup denne sommeren, er Honor of Kings World Cup, som samler 20 av de beste lagene fra hele verden for å konkurrere om en andel av en premiepott på 3 millioner dollar. Det store arrangementet starter 30. juli, og med mindre enn en måned igjen til startdatoen er nå den offisielle og fullstendige informasjonen om turneringen blitt offentliggjort.

For det første får vi vite at turneringen vil spilles på en egen versjon av spillet laget spesielt for turneringen, basert på « Honor of Kings » sesong 15. Den vil tilby 111 spillbare helter og gi lagene «maksimal strategisk dybde og fleksibilitet når det gjelder valg og utelukkelse av helter.»

I tillegg vil arrangementet samle de beste spillerne fra « Honor of Kings »- og «Arena of Valor»-kretsene, med de kvalifiserte lagene oppført nedenfor.



AG.AL



Kuaishou Gaming



Buriram United Esports



Team Flash



Deep Cross Gaming



Team Vitality



Team Nemesis



OG Esports



Aurora Gaming



Geekay Esports



ROC Esports



BOOM Esports



Titan Esports Club



Blacklist International



MIBR.LOS



Influence Rage



Virtus.pro



Nongshim RedForce



S8UL Esports



Revenant XSpark



Når det gjelder formatet, vil det først være en Play-In-runde der åtte lag blir redusert til fire overlevende. Disse fire gjenværende lagene går videre til gruppespillet, hvor 16 lag vil være til stede og deles inn i fire grupper, hvor de to beste lagene fra hver gruppe går videre til sluttspillet. I sluttspillet vil deretter åtte lag kjempe om æren, og finalen avholdes 8. august.

Igjen vil alt dette også finne sted i Paris, Frankrike, da dette er vertsbyen for Esports-VM 2026.