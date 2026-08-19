Esports-VM 2026: « Here er de første kampene i gruppespillet i « Trackmania

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Vi er inne i den siste uken av Esports-VM 2026. Det er bare noen få konkurransedager igjen før avslutningsseremonien, og fire turneringer gjenstår å avgjøre.

En tittel som skal starte hovedturneringen i dag, er « Trackmania, da dette racingspillet skal avholde en gruppespillrunde med 32 spillere mellom 19. og 21. august, hvor målet er å redusere feltet til 16 spillere ved å bruke et dobbel eliminasjonsformat fordelt på to separate grupper.

Målet er å redusere de 16 seedede spillerne fra hver gruppe til åtte spillere som kvalifiserer seg til sluttspillet planlagt til 22. august, som vil bruke et enkelt-eliminasjonsformat og kun bestå av åtte kamper i løpet av hele turneringen. Vi får ikke vite hvem som kvalifiserer seg til denne fasen før gruppespillet er avsluttet, og derfor kan vi i dag sette søkelyset på de åtte første kvartfinalene i den

øvre delen

av turneringstreet og når hver kamp skal spilles i dag.

EWC- Trackmania, gruppe A, kvartfinaler i den øvre delen av turneringstreet:



Epos mot Otaaq mot Cemko mot L1ngo kl. 13:50 BST/14:50 CEST



Pac mot Affi mot Stufts mot Noiszia kl. 15:30 BST/16:30 CEST



Wosile mot Blinkss mot Josh1248 mot LinkMax kl. 17:20 BST/18:20 CEST



Mudda mot Gwen mot Pusztitopako mot Baiwack kl. 19:00 BST/20:00 CEST



EWC- Trackmania, gruppe B, kvartfinaler i øvre del: