Esports-VM 2026: « Here er de første kampene i gruppespillet i « Trackmania
I løpet av de neste tre dagene vil antallet spillere bli redusert fra 32 til 16.
Vi er inne i den siste uken av Esports-VM 2026. Det er bare noen få konkurransedager igjen før avslutningsseremonien, og fire turneringer gjenstår å avgjøre.
En tittel som skal starte hovedturneringen i dag, er « Trackmania, da dette racingspillet skal avholde en gruppespillrunde med 32 spillere mellom 19. og 21. august, hvor målet er å redusere feltet til 16 spillere ved å bruke et dobbel eliminasjonsformat fordelt på to separate grupper.
Målet er å redusere de 16 seedede spillerne fra hver gruppe til åtte spillere som kvalifiserer seg til sluttspillet planlagt til 22. august, som vil bruke et enkelt-eliminasjonsformat og kun bestå av åtte kamper i løpet av hele turneringen. Vi får ikke vite hvem som kvalifiserer seg til denne fasen før gruppespillet er avsluttet, og derfor kan vi i dag sette søkelyset på de åtte første kvartfinalene i den
øvre delenav turneringstreet og når hver kamp skal spilles i dag.
EWC- Trackmania, gruppe A, kvartfinaler i den øvre delen av turneringstreet:
- Epos mot Otaaq mot Cemko mot L1ngo kl. 13:50 BST/14:50 CEST
- Pac mot Affi mot Stufts mot Noiszia kl. 15:30 BST/16:30 CEST
- Wosile mot Blinkss mot Josh1248 mot LinkMax kl. 17:20 BST/18:20 CEST
- Mudda mot Gwen mot Pusztitopako mot Baiwack kl. 19:00 BST/20:00 CEST
EWC- Trackmania, gruppe B, kvartfinaler i øvre del:
- Bren mot Nayko mot Neon mot JSwag kl. 13:00 BST/14:00 CEST
- GranaDy mot Soulja mot Neal mot Charles kl. 14:40 BST/15:40 CEST
- Carl Jr. mot Mime mot Richie mot Flimsy kl. 16:30 BST/17:30 CEST
- eLconn21 mot Massa mot Whizzy mot Spark kl. 18:10 BST/19:10 CEST