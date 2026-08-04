Esports-VM 2026: Here – her finner du gruppene og det generelle turneringsoppsettet for PUBG Mobile -VM 2026
Det store arrangementet starter denne uken, og det står 3 millioner dollar på spill.
Det blir nok en svært travel uke under Esports World Cup, da det arrangeres en rekke arrangementer og turneringer i Paris. Et av de største eksemplene er PUBG Mobile World Cup 2026, der mange av de beste lagene kjemper om en andel av premiepotten på 3 millioner dollar.
Siden konkurransen strekker seg inn i neste uke, og med finalen planlagt til 16. august, er du kanskje nysgjerrig på de innledende planene for arrangementet og turneringsformatet generelt.
La oss først ta for oss det siste punktet: Kampene starter med en gruppespillfase mellom 6. og 9. august, der 32 lag blir redusert til 26 overlevende. De 10 beste lagene går direkte videre til finalen, mens de resterende 16 lagene sendes inn i en «Survival Stage», der de skal kjempe om en av de seks gjenværende plassene i sluttspillet. «Survival Stage» finner sted 11.–12. august, alt før finalen 14.–16. august.
Når det gjelder gruppespillet, er de 32 lagene fordelt på to grupper med 16 lag hver, hvor de deretter skal spille 12 kamper per gruppe. Kampene i gruppe A er satt til 6.–7. august, og kampene i gruppe B til 8.–9. august. Nedenfor finner du lagene i hver gruppe.
EWC- PUBG Mobile -VM, gruppespill, lag i gruppe A:
- 4Thrives
- AG.AL
- Al-Ula Club
- Aurora Gaming
- DRX
- Furia
- Gaming Stars
- Geekay Esports
- GOAT Team
- Nigma Galaxy
- Orangutan
- Rex Regum Qeon
- Team Flash
- ThunderTalk Gaming
- ULF Esports
- XForce Rejects
EWC- PUBG Mobile -VM, gruppespill, gruppe B:
- Alpha7
- Team Vitality
- Dopeness
- eArena
- ETSH Esports
- GodLike Esports
- GS 721
- Horaa Esports
- Hustler Crew
- IDA Esports
- NongShim RedForce
- S2G Esports
- Tianba
- Wolves Esports
- Yangon Galacticos