Esports-VM 2026: Here – her finner du gruppene og det generelle turneringsoppsettet for PUBG Mobile -VM 2026

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Det blir nok en svært travel uke under Esports World Cup, da det arrangeres en rekke arrangementer og turneringer i Paris. Et av de største eksemplene er PUBG Mobile World Cup 2026, der mange av de beste lagene kjemper om en andel av premiepotten på 3 millioner dollar.

Siden konkurransen strekker seg inn i neste uke, og med finalen planlagt til 16. august, er du kanskje nysgjerrig på de innledende planene for arrangementet og turneringsformatet generelt.

La oss først ta for oss det siste punktet: Kampene starter med en gruppespillfase mellom 6. og 9. august, der 32 lag blir redusert til 26 overlevende. De 10 beste lagene går direkte videre til finalen, mens de resterende 16 lagene sendes inn i en «Survival Stage», der de skal kjempe om en av de seks gjenværende plassene i sluttspillet. «Survival Stage» finner sted 11.–12. august, alt før finalen 14.–16. august.

Når det gjelder gruppespillet, er de 32 lagene fordelt på to grupper med 16 lag hver, hvor de deretter skal spille 12 kamper per gruppe. Kampene i gruppe A er satt til 6.–7. august, og kampene i gruppe B til 8.–9. august. Nedenfor finner du lagene i hver gruppe.

EWC- PUBG Mobile -VM, gruppespill, lag i gruppe A:



4Thrives



AG.AL



Al-Ula Club



Aurora Gaming



DRX



Furia



Gaming Stars



Geekay Esports



GOAT Team



Nigma Galaxy



Orangutan



Rex Regum Qeon



Team Flash



ThunderTalk Gaming



ULF Esports



XForce Rejects



EWC- PUBG Mobile -VM, gruppespill, gruppe B: