Esports-VM 2026: Hvem har så langt kvalifisert seg til sluttspillet i « Honor of Kings-VM?

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Det er snart tid for å starte den siste fasen av Honor of Kings -VM under Esports-VM i Paris, da det gjenstår fire siste kamper før vi kjenner den endelige sluttspilltabellen med åtte lag.

Selv om vi får svar i løpet av de neste timene, har seks lag allerede sikret seg plass i sluttspillet: AG.AL vant gruppe A, ROC Esports vant gruppe B, mens Aurora Gaming overlevde nedre del av gruppe B, Kuaishou Gaming vant gruppe C, og Geekay Esports vant gruppe D, mens Team Nemesis overlevde nedre del av gruppe D.

Som du ser, skal de to siste plassene fylles av vinnerne fra nedre del av gruppene A og C, og det skal spilles fire kamper i løpet av de neste timene. Du kan se alle de planlagte kampene nedenfor.



Semifinale i nedre del av gruppe A – Team Vitality mot MIBR.LOS kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Semifinale i nedre del av gruppe A – Blacklist International mot vinneren av semifinalen kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Semifinale i nedre del av gruppe C – Revenant XSpark mot Buriram United kl. 11:30 BST/12:30 CEST



Finale i nedre del av gruppe C – Virtus.pro mot vinneren av semifinalen kl. 14:30 BST/15:30 CEST



Når det gjelder sluttspillet, vet vi bare at de respektive gruppevinnerne vil bli seedet inn i hver sin kvartfinale, mens de som har overlevd nedre del av tabellen vil møte dem. Den eksakte seedingen vil bli bestemt i ettermiddag.