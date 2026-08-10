Esports-VM 2026: Kuaishou Gaming kåret til verdensmestere i « Honor of Kings

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Det var nok en gang en utrolig travel helg under Esports-VM, da den fjerde uken gikk mot slutten med en rekke finaler i tillegg til andre turneringer. Et eksempel på et lag som løftet pokalen for sine prestasjoner, var Kuaishou Gaming – en kinesisk organisasjon som holdt ut til siste slutt og trosset oddsen ved å slå AG.AL i finalen i « Honor of Kings-VM og sikre seg pokalen.

Resultatet ble utrolig jevnt, da Kuaishou Gaming slo AG.AL i en spennende kamp som endte 4–3. Dette resultatet betyr at laget drar hjem med 600 000 dollar i premiepenger (i tillegg til den tilsvarende premien de vant i vår som en del av King Pro League Spring 2026), trofeet, men også 1 000 klubbmesterskapspoeng til organisasjonen, de eneste poengene de ennå ikke har sikret seg.

Når det gjelder hva som venter videre for « Kuaishou Gaming, skal laget tilbake til Asia for å delta i KPL Summer 2026-turneringen, som ble satt på pause for å gi plass til dette Esports World Cup-mesterskapet.