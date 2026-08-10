Esports-VM 2026: M. Zubair sjokkerer verden med seier i « Tekken 8

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Esports World Cup fortsetter å være en gave som gir og gir. I helgen ble « Tekken 8-turneringen avsluttet på festivalen i Paris, og det endte med å bli en virkelig bemerkelsesverdig turnering da en overraskende vinner til slutt kom på topp og sikret seg trofeet.

Etter å ha overlevd Last Chance Qualifier og sikret seg en av de få siste plassene i hovedturneringen, har pakistaneren Khawaja «M. Zubair» Muhammad Zubair trosset oddsen og konkurrentene og klatret til toppen av eliten.

Spilleren som bruker karakterene Dragunov og Paul viste seg å være langt bedre rustet enn mange hadde trodd, og beseiret Raef, Arslan Ash og til slutt LowHigh i finalen – ikke bare for å sikre seg trofeet, men også for å vinne 250 000 dollar i premiepenger, 1 000 Club Championship-poeng for All Gamers og en billett til Tekken World Tour-finalen 2026, som skal avholdes i Singapore i januar 2027.

Til sammenligning er dette turneringen bare den tredje gangen M. Zubair har deltatt i en Tier 1- Tekken 8 -turnering, og dette premiebeløpet er det største han noensinne har tjent i en turnering – med svært, svært stor margin.