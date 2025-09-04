Esports World Cup 2025 nådde 750 millioner seere

HQ

Sommerens esports-scene har vært fullstendig dominert av Esports World Cup. Når over 70 millioner dollar i premiepenger står på spill for tonnevis av konkurrerende spillere og organisasjoner som skal kjempe om i over 20 turneringer i løpet av syv uker, forventer du så mye. Men hva med seertallene? Hvordan reagerte fansen på den massive festivalen?

Esports World Cup Foundation har avslørt at EWC førte til hele 750 millioner seere i år, noe som gjør det til den mest sette utgaven av festivalen til dags dato. Dette kommer på toppen av to milliarder videovisninger og åtte milliarder visninger, noe som viser at interessen for arrangementet nok en gang har vært stor.

Spørsmålet blir nå hvordan EWC skal fortsette å overgå seg selv når det kommer tilbake sommeren 2026. Kan vi forvente en premiepott på over 70 millioner dollar, enda flere turneringer og mer enn sju uker med action? Vi vil sannsynligvis begynne å vite hva vi kan forvente senere i år og tidlig i 2026.