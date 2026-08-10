Esports World Cup 2026: 100 Thieves og BIG blant de som har gått videre fra « Counter-Strike 2-kvalifiseringen «Last Chance Qualifier
Alle de 32 kvalifiserte lagene er nå fastsatt og seedet.
Selv om hovedturneringen ikke starter før om noen dager, ble «Last Chance Qualifier» for « Counter-Strike 2-turneringen i Esports World Cup avsluttet i løpet av forrige helg. Målet med arrangementet var å redusere antallet håpefulle organisasjoner fra 64 til fire overlevende, som hver skulle gå videre til hovedturneringen med 32 lag, der 2 millioner dollar står på spill.
Etter et par hektiske dager med spenning vet vi nå hvilke fire lag som har gått videre: K27, BIG, JijieHao og 100 Thieves. Hvert av disse lagene går videre og er blitt seedet inn i hovedturneringen, som starter med en gruppespillfase.
Gruppespillet starter 12. august, og målet er å halvere antallet kvalifiserte lag gjennom en dobbel elimineringsturnering, slik at antallet reduseres til 16 lag som går videre til en sluttspillturnering med enkel eliminering. Nedenfor finner du informasjon om gruppene og hvilke lag som er plassert i hver av dem.
Gruppe A:
- Team Spirit
- JijieHao
- Luminosity Gaming
- GamerLegion
- G2 Esports
- M80
- BIG
- Aurora Gaming
Gruppe B:
- Team Falcons
- K27
- MiBR
- Astralis
- BetBoom Team
- FaZe Clan
- Ninjas in Pyjamas
- Legacy
Gruppe C:
- Team Vitality
- 100 Thieves
- Parivision
- B8
- FUT Esports
- Tyloo
- Lynn Vision Gaming
- Mouz
Gruppe D:
- Natus Vincere
- 3D Max
- Magic
- The MongolZ
- 9z Team
- PaiN Gaming
- Wildcard
- Furia