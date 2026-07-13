Esports World Cup 2026: 100 Thieves vinner sin første store internasjonale « Valorant-trofé

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Den første finalerunden i Esports World Cup fant sted i løpet av forrige helg, der mange av de største organisasjonene og lagene var på plass for å sikre premiepenger og poeng til sine respektive klubber i det overordnede klubbmesterskapet.

I denne sammenheng ble det en ganske overraskende vinner i « Valorant-turneringen, da 100 Thieves kom på topp og vant sin aller første store internasjonale trofé i « Valorant-scenen. Dette skjedde etter at de slo « NRG 3–1 i finalen, noe som betyr at « 100T drar hjem med 600 000 dollar i premiepenger, men også har sikret seg 1 000 klubbpoeng – noe som gjør at organisasjonen ligger på delt førsteplass i klubbmesterskapet etter den første uken av turneringen.

Når det gjelder hva som venter « 100 Thieves i « Valorant, starter «Americas: Stage 2»-turneringen senere denne uken, fra 16. juli, og varer frem til 6. september, med plasser i Champions på spill.