Esports World Cup 2026: « Astralis og «Aurora Gaming» blant de første lagene som ble slått ut i sluttspillet i « Counter-Strike 2

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Vi får nyte intens Counter-Strike 2 -action under Esports World Cup resten av denne uken, ettersom sluttspillet med 16 lag ikke avsluttes før den siste dagen av festivalen i Paris, 23. august.

De fire første kampene i 16-delsfinalen er imidlertid allerede avgjort, noe som betyr at vi kjenner halvparten av kvartfinaleparene og dermed også hvilke fire lag som allerede er slått ut av denne siste fasen av turneringen.

I den første kvartfinalen møtes G2 Esports mot Furia, etter at førstnevnte slo ut Astralis med 2–1 i åttendedelsfinalen, mens sistnevnte eliminerte Aurora Gaming med 2–1. Den andre kvartfinalen som er trukket, blir en kamp mellom FUT Esports og Mouz. Førstnevnte slo Magic med 2–1, mens sistnevnte eliminerte GamerLegion, også med 2–1.

Når det gjelder de øvrige kvartfinalekampene, vil disse bli fastsatt innen utgangen av dagen, ettersom de fire andre kampene i åttendedelsfinalen er planlagt i løpet av de neste timene. Du kan se kampoppsettet nedenfor.