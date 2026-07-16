Esports World Cup 2026: Åtte lag er igjen, og seedingen til sluttspillet i « Dota 2 er nå fastsatt

HQ

Den siste fasen av turneringen for « Dota 2-arrangementet ved Esports World Cup i Paris starter i dag, 16. juli, med sluttspillet som skal begynne og by på to kamper per dag frem til finalen og kampen om tredjeplassen finner sted søndag 19. juli.

Dette betyr at det nå kun er åtte lag igjen i konkurransen, og alle er plassert i et utslagsspill med enkel eliminering der det gjelder å vinne eller bli slått ut for godt. Disse åtte lagene er blitt valgt ut ved å kombinere det beste laget fra hver av de fire gruppene i den tidligere gruppespillet, samt de fire lagene som overlevde «Survival Stage». Du kan se hvordan de siste kampene i overlevelsesrunden, som ble overskygget av en liten kontrovers, utspilte seg.

Resultater fra 2. runde i overlevelsesrunden i EWC- Dota 2:



BB Team 2–0 LGD Gaming



1w Team 1–2 Vici Gaming



Team Spirit 2–1 Team Liquid



Aurora Gaming 0–2 Rune Eaters



Med disse resultatene i bakhodet kan du se oppsettene for kvartfinalene i sluttspillet nedenfor, samt tidsplanen for resten av turneringen.

EWC Dota 2 Sluttspillets kvartfinaler:



Nigma Galaxy mot BB Team kl. 12:00 BST/13:00 CEST 16. juli



Team Falcons mot Vici Gaming kl. 15:30 BST/16:30 CEST 16. juli



Team Yandex mot Team Spirit kl. 12:00 BST/13:00 CEST 17. juli



Parivision mot Rune Eaters kl. 15:30 BST/16:30 CEST 17. juli



EWC- Dota 2 -sluttspillets semifinaler:



Vinneren av Nigma/B8 mot vinneren av Falcons/Vici kl. 12:00 BST/13:00 CEST 18. juli



Vinneren av Yandex/Spirit mot vinneren av PVision/Rune kl. 15:30 BST/16:30 CEST 18. juli



EWC- Dota 2 -sluttspillet, kamp om tredjeplassen:



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 11:00 BST/12:00 CEST



EWC- Dota 2 -sluttspillet, finale: