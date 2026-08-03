Esports World Cup 2026: Craime trosser oddsen og vinner « Street Fighter 6-turneringen
Den chilenske stjernen ble den yngste EWC-mesteren gjennom tidene.
Hva ville du gjort hvis du vant 250 000 dollar da du var 15 år gammel? Dette er dilemmaet Jaime «Craime» Bustos står overfor akkurat nå, ettersom den unge chilenske « Street Fighter 6-spilleren klarte å trosset oddsen, klatre til toppen og vinne « Street Fighter 6-turneringen under Esports World Cup i Paris i helgen, og dermed ble den yngste EWC-mesteren noensinne.
Like etter å ha nådd semifinalen i Evolution Championship Series i slutten av juni, klarte Craime å slå tilbake noen etablerte og ikoniske navn innen e-sporten på veien mot seieren, ved å beseire Saul Leonardo «MenaRD» Mena II, Eisuke Yamaguchi og til slutt «Hibiki» i finalen.
Dette resultatet betyr at Craime drar hjem med 250 000 dollar i premiepenger, men han har også sikret seg en plass i Capcom Cup 13 når den til slutt går av stabelen, samtidig som han legger 1 000 Club Championship-poeng til Team Falcons’ poengsum, ettersom han representerer organisasjonen i det større turneringsoppsettet. Faktisk har suksessene den siste helgen katapultert « Team Falcons til toppen av tabellen, med 2 400 poeng så langt.