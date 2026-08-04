Esports World Cup 2026: De fire spillerne som gikk videre fra «Last Chance Qualifier» i « Tekken 8 er nå bekreftet

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Kampspillturneringene under Esports World Cup pleier å være over på et blunk. De arrangerer raske «Last Chance Qualifiers» for å avgjøre hvilke spillere som skal delta i hovedturneringen, før de setter i gang selve hovedturneringen, der hele konkurransen vanligvis avsluttes i løpet av få dager. Dette gjenspeiles nok en gang i « Tekken 8-turneringen.

I løpet av de siste dagene ble «Last Chance Qualifier»-runden for « Tekken 8-turneringen avsluttet, og fire spillere sikret seg plasser i hovedfasen av turneringen. Når det gjelder hvem disse spillerne er, kommer to fra Pakistan, én fra Saudi-Arabia og én fra Sør-Korea, og de fire stjernene er henholdsvis Khawaja «M. Zubair» Muhammad Zubair, Nauman «Numan Ch» Chaudhry, Raef «Raef» Alturkistani og Son «Qudans» Byeong-mun.

Nå som «Last Chance Qualifier»-kvalifiseringen er avsluttet, er hovedturneringen klar, og det blir spenning de neste dagene (med start i ettermiddag, 4. august) frem til en vinner kåres 7. august og premiepotten på 1 million dollar deles ut.