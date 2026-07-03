Esports World Cup 2026: De to gruppene for « Free Fire »-turneringen er nå fastsatt
Hver gruppe vil bestå av 12 lag som skal kjempe om plasser i finalen og i Survival Stage.
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Når den andre uken av Esports World Cup starter i sommer, kan fansen glede seg til Free Fire-arrangementet, som starter 15. juli og avsluttes 18. juli. Turneringen samler 24 av de beste lagene og organisasjonene fra hele verden for å konkurrere om en andel av en premiepott på 1 million dollar, og nå som turneringen nærmer seg, vet vi hvordan lagene er fordelt på de respektive gruppene.
Totalt vil det være to grupper med 12 lag hver, og i gruppespillet vil lagene forsøke å unngå å havne blant de to dårligst plasserte lagene i sin gruppe, alt for å unngå å bli slått ut av turneringen tidlig. De fire beste lagene fra hver gruppe kvalifiserer seg direkte til finalen, mens de resterende seks går videre til «Survival Stage», der de totalt 12 organisasjonene skal kjempe om fire andre finalebillett. Det sier seg selv at en god innsats i gruppespillet kan spare et lag for mye hodebry og stress.
Med dette i bakhodet er de to gruppene som følger.
Gruppe A:
- AG.AL
- Aurora Gaming
- Buriram United Esports
- Demons Pride
- DRS Gaming
- EVOS Divine
- GunDynasty
- LOUD
- ParadoX Gaming
- Team Apex Gaming
- Team Falcons
- Titan Esports Club
Gruppe B:
- Al Ahli Esports
- Fluxo W7m
- LYON
- MiBR.LOS
- MIA Corp
- RRQ Kazu
- S8UL Esports
- Secret WAG
- Straw Hat Esports
- Team Vitality
- Total Gaming
- Twisted Minds