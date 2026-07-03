Esports World Cup 2026: De to gruppene for « Free Fire »-turneringen er nå fastsatt

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Når den andre uken av Esports World Cup starter i sommer, kan fansen glede seg til Free Fire-arrangementet, som starter 15. juli og avsluttes 18. juli. Turneringen samler 24 av de beste lagene og organisasjonene fra hele verden for å konkurrere om en andel av en premiepott på 1 million dollar, og nå som turneringen nærmer seg, vet vi hvordan lagene er fordelt på de respektive gruppene.

Totalt vil det være to grupper med 12 lag hver, og i gruppespillet vil lagene forsøke å unngå å havne blant de to dårligst plasserte lagene i sin gruppe, alt for å unngå å bli slått ut av turneringen tidlig. De fire beste lagene fra hver gruppe kvalifiserer seg direkte til finalen, mens de resterende seks går videre til «Survival Stage», der de totalt 12 organisasjonene skal kjempe om fire andre finalebillett. Det sier seg selv at en god innsats i gruppespillet kan spare et lag for mye hodebry og stress.

Med dette i bakhodet er de to gruppene som følger.

Gruppe A:



AG.AL



Aurora Gaming



Buriram United Esports



Demons Pride



DRS Gaming



EVOS Divine



GunDynasty



LOUD



ParadoX Gaming



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Gruppe B:



Al Ahli Esports



Fluxo W7m



LYON



MiBR.LOS



MIA Corp



RRQ Kazu



S8UL Esports



Secret WAG



Straw Hat Esports



Team Vitality



Total Gaming



Twisted Minds

