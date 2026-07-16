Esports World Cup 2026: Fire lag er allerede bekreftet til sluttspillet i MLBB Women’s International

HQ

I dag, 16. juli, blir det en svært travel dag for Mobile Legends Bang Bang Women's International-arrangementet under Esports World Cup, da ikke bare gruppespillet avsluttes og turneringsoppsettet for utslagsrunden med åtte lag blir fastsatt, men det vil også bli spilt kvartfinaler i denne sluttspillfasen, noe som betyr at hele åtte lag vil bli slått ut i løpet av de neste timene.

Dette kommer etter at fire lag ble eliminert under gårsdagens gruppespill, hvor de første lagene som røk ut var Aurora Storm, Geekay Esports FE, MIBR.LOS og Falcon Daisies. Når det gjelder de andre lagene som står på randen av eliminering i nærmeste fremtid, gjenstår det fire kamper i gruppespillet, hvor fire lag vil sikre seg plass i utslagsrunden, mens fire vil måtte dra til flyplassen for å ta flyet hjem. Kampoppsettet finner du nedenfor.

EWC MWI-gruppespillkamper 16. juli:



Gruppe A – Twisted Minds VN mot Falcons Vega kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe A – SAETA mot Virtus.pro MENA kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Gruppe B – Falcons Vega MENA mot FUT Esports FE kl. 11:30 BST/12:30 CEST



Gruppe B – Gen.G Esports mot Natus Vincere kl. 11:30 BST/12:30 CEST



Når det gjelder de andre lagene som blir slått ut i dag, vil vi ikke vite de bekreftede kampene før gruppespillet er avsluttet i løpet av de neste timene. Det vi vet, er når hver kamp skal spilles og hvilke lag som allerede har sikret seg en plass i utslagsrunden. Se kampene nedenfor.

EWC MWI-sluttspillets kvartfinalekamper 16. juli: