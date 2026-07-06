Esports World Cup 2026: Fire lag går videre, fire lag er slått ut, og fire avgjørende kamper i « Valorant » skal spilles i dag

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Selv om Esports World Cup teknisk sett ikke starter for 2026-utgaven før denne uken, har turneringen « Valorant » vært i gang i noen dager allerede. Nå som en hel helg med action er over, vet vi derfor mye om hva vi kan forvente oss av sluttspillfasen som snart følger, ettersom gruppespillet allerede har avgjort hvilke fire lag som har kvalifisert seg, hvilke fire som er slått ut, og hvilke åtte lag som skal konkurrere i fire avgjørende kamper i dag, 6. juli.

Med alt dette i bakhodet er de fire lagene som allerede har sikret seg en plass i sluttspillet: 100 Thieves fra gruppe A, Team Vitality fra gruppe B, Gentle Mates fra gruppe C og Team Heretics fra gruppe D. Når det gjelder de utslagne lagene, i rekkefølge etter gruppe A til D, er de eliminerte organisasjonene: Rex Regum Qeon, Paper Rex, XLG Esports og Global Esports. Alt i alt ble det en dårlig helg for Stillehavsregionen, som nå bare har én lag igjen i turneringen (NS RedForce).

Når det gjelder avgjørende kamper, er dette «vinn eller ut»-kamper, noe som betyr at et lag må vinne for å sikre seg en plass i sluttspillet og holde turneringshåpet i live. Et tap betyr utslåing. Her er kampprogrammet og tidspunktene for kampene 6. juli.

Avgjørende kamp i gruppe A (6. juli kl. 12:00 BST/13:00 CEST):



BBL Esports mot EDward Gaming



Avgjørende kamp i gruppe B (6. juli kl. 14:45 BST/15:45 CEST):



NRG mot Karmine Corp



Avgjørende kamp i gruppe C (6. juli kl. 14:45 BST/15:45 CEST):



Nongshim RedForce mot G2 Esports



Avgjørende kamp i gruppe D (6. juli kl. 12:00 BST/13:00 CEST):



MiBR.LOS mot AG.AL



Hva forventer du av dagens kamper?