Esports World Cup 2026: Gruppene i « Dota 2 » er klare, og alle de 24 lagene er seedet

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Gjør dere klare, e-sportfans – sommeren er i ferd med å komme i full gang. Den første uken av Esports World Cup er i ferd med å starte, noe som betyr at vi snart vil bli oppslukt av syv uker med intens action som spenner over 20 forskjellige spill og titler.

I nærmeste fremtid, i morgen (7. juli), starter den første dagen av « Dota 2 »-arrangementet, der 24 av de beste lagene fra hele verden vil være til stede og kjempe om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar. Nå som alle de 24 kvalifiserte lagene er bekreftet, kjenner vi både gruppeinndelingen for turneringen og det fullstendige turneringsformatet.

Esports World Cup 2026 Dota 2 Gruppespill-inndeling:

Gruppe A:



BB Team



GamerLegion



Poor Rangers



Rune Eaters



Team Falcons



Xtreme Gaming



Gruppe B:



Aurora Gaming



L1 Team



Level Up



Nigma Galaxy



PTime



Team Liquid



Gruppe C:



Mouz



Parivision



Rekonix



Team Nemesis



Vici Gaming



Gruppe D:



1w Team



IC x Insanity



LGD Gaming



OG Esports



Team Yandex



Virtus.pro



Når det gjelder turneringsformatet, vil det beste laget i hver gruppe i gruppespillet gå direkte videre til sluttspillet, mens de to nederste lagene blir eliminert, og de tre gjenværende lagene går videre til overlevelsesrunden. Gruppespillet avholdes 7.–12. juli. Deretter følger overlevelsesrunden 14.–15. juli, der de 12 gjenværende lagene reduseres til fire overlevende, som sammen med vinnerne fra gruppespillet går videre til sluttspillet 16.–19. juli, dette skjer i en turnering med enkel eliminering, der lagene blir slått ut inntil en vinner er kåret og premiepotten er delt ut.

Hvem anser du som favoritt til å vinne denne turneringen?