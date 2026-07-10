Esports World Cup 2026: Gruppespillet i « Apex Legends er over, og «Survival Stage» går av stabelen i dag
Allerede nå har 14 lag sikret seg en plass i finalen, seks lag er slått ut, og 20 lag har kvalifisert seg til Survival-runden.
Den første helgen med finalekamper er i ferd med å starte for Esports World Cup i 2026. En av turneringene der en vinner skal kåres i løpet av de kommende dagene, er « Apex Legends-arrangementet (også kjent som «Split 1 Playoffs»). Finaledelen av turneringen går av stabelen 11.–12. juli (i morgen og lørdag), men vi vet allerede mye om hvordan lagene som har kvalifisert seg til finalen ser ut.
Gruppespillet er avsluttet, og dette betyr at 14 lag har kvalifisert seg til finalen, seks lag er definitivt slått ut av turneringen, og 20 lag går videre til «Survival Stage», hvor de skal kjempe om en av seks ekstra finalebillett.
Når det gjelder de bekreftede finalelagene så langt, er disse følgende, rangert etter plassering i gruppespillet:
- Elite Esports EU
- Team Liquid
- S8UL Esports
- Gaimin Gladiators
- Team Vision
- Zeta Division
- All Gamers Global
- Reject
- ZEDI Esports
- Team Falcons
- Sentinels
- Team Nemesis
- Alliance
- UNLIMIT
De seks utslagne lagene Kirisame Havoc, Team Heretics, Dogred, TLN Pirates, Dory, and TriniTY. Og i henhold til de 20 lagene i Survival Stage skal følgende organisasjoner konkurrere i 10 kamper i dag, 10. juli, hvor 14 lag vil bli slått ut og seks vil gå videre.
- Aurora
- Deep Cross Gaming
- DINOS
- ENTER FORCE.36
- Flat
- For Fun Esports
- Geekay Esports
- Gen.G Esports
- JD Gaming
- KINOTROPE Club
- Ninjas in Pyjamas
- Pork Xiaolongbao Xpert
- RRQ
- Shopify Rebellion
- TIE
- Virtus.pro
- VK Gaming
- White Grim Reaper NEO
- Wolves Esports
- ZiPLine Mafia
Hva forventer du av kampene de neste dagene?