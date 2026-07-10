Esports World Cup 2026: Gruppespillet i « Apex Legends er over, og «Survival Stage» går av stabelen i dag

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Den første helgen med finalekamper er i ferd med å starte for Esports World Cup i 2026. En av turneringene der en vinner skal kåres i løpet av de kommende dagene, er « Apex Legends-arrangementet (også kjent som «Split 1 Playoffs»). Finaledelen av turneringen går av stabelen 11.–12. juli (i morgen og lørdag), men vi vet allerede mye om hvordan lagene som har kvalifisert seg til finalen ser ut.

Gruppespillet er avsluttet, og dette betyr at 14 lag har kvalifisert seg til finalen, seks lag er definitivt slått ut av turneringen, og 20 lag går videre til «Survival Stage», hvor de skal kjempe om en av seks ekstra finalebillett.

Når det gjelder de bekreftede finalelagene så langt, er disse følgende, rangert etter plassering i gruppespillet:



Elite Esports EU



Team Liquid



S8UL Esports



Gaimin Gladiators



Team Vision



Zeta Division



All Gamers Global



Reject



ZEDI Esports



Team Falcons



Sentinels



Team Nemesis



Alliance



UNLIMIT



De seks utslagne lagene Kirisame Havoc, Team Heretics, Dogred, TLN Pirates, Dory, and TriniTY. Og i henhold til de 20 lagene i Survival Stage skal følgende organisasjoner konkurrere i 10 kamper i dag, 10. juli, hvor 14 lag vil bli slått ut og seks vil gå videre.



Aurora



Deep Cross Gaming



DINOS



ENTER FORCE.36



Flat



For Fun Esports



Geekay Esports



Gen.G Esports



JD Gaming



KINOTROPE Club



Ninjas in Pyjamas



Pork Xiaolongbao Xpert



RRQ



Shopify Rebellion



TIE



Virtus.pro



VK Gaming



White Grim Reaper NEO



Wolves Esports



ZiPLine Mafia



Hva forventer du av kampene de neste dagene?