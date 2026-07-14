Esports World Cup 2026: Gruppespillet i « Dota 2 er over – her er tidsplanen for «Survival Stage

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Nå er det tid for den andre uken av Esports World Cup, og i dag står det et par store begivenheter på programmet. For det første er den enorme turneringen « Dota 2 tilbake for fullt, med utslagsrunder nå som gruppespillet er avsluttet.

Totalt ble åtte lag slått ut i gruppespillet, der GamerLegion, Poor Rangers, Level Up, L1 Team, Rekonix, Team Nemesis, OG og IC x Insanity alle ble eliminert i denne fasen av turneringen. De øvrige 16 lagene har gått videre til enten Survival Stage eller sluttspillet, der de beste lagene fra hver gruppe har sikret seg de tidlige sluttspillplassene (Nigma Galaxy, Team Falcons, Team Yandex, Parivision).

De øvrige 12 lagene er plassert i «Survival Stage», hvor de fra og med i dag skal konkurrere i en turnering med direkte utslag for å sikre seg en av de fire gjenværende plassene i sluttspillet. Turneringsoppsettet er lagt opp slik at det tredje og fjerde best plasserte laget fra hver gruppe møtes først for å kjempe om en sjanse til å møte det nest best plasserte laget, hvor vinneren av den kampen går videre til sluttspillet. For å se hva som venter, sjekk ut tidsplanen og kampoppsettet nedenfor.

EWC- Dota 2, Survival Stage, 1. runde – 14. juli



Rune Eaters mot Virtus.pro kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Team Liquid mot Xtreme Gaming kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Vici Gaming mot Primetime kl. 15:30 BST/16:30 CEST



LGD Gaming mot Mouz kl. 15:30 BST/16:30 CEST



EWC- Dota 2, Survival Stage, 2. runde – 15. juli



B8 Team mot vinneren av LGD/Mouz kl. 12:00 BST/13:00 CEST



1w Team mot vinneren av Vici/PTime kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Team Spirit mot vinneren av Liquid/Xtreme kl. 15:30 BST/16:30 CEST



Aurora Gaming mot vinneren av Rune/V.P kl. 15:30 BST/16:30 CEST



Hva forventer du av de kommende kampene?