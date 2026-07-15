Esports World Cup 2026: Gruppespillet i « Free Fire starter i dag – her er gruppene og kampplanen

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Det er på tide at Free Fire-arrangementet starter under Esports World Cup i Paris, Frankrike, da gruppespillet i turneringen starter i ettermiddag (15. juli) og mange av de beste lagene fra hele verden deltar i jakten på plasser i både finalen og overlevelsesrunden. I denne første fasen av turneringen vil de 24 lagene i hovedsak forsøke å unngå å bli et av de fire lagene som blir slått ut i gruppespillet.

Gruppespillet pågår 15.–16. juli, etterfulgt av Survival-runden 17. juli og deretter finalen 18. juli, når en vinner kåres, trofeet deles ut, premiepotten på 1 million dollar fordeles, og vi får vite hvilket lag som sikrer seg en billett til World Series - Global Finals 2026, som er planlagt å finne sted i Bangkok, Thailand, i november.

Med mye spennende i vente kan du se hvordan de to gruppene er satt opp nedenfor. Merk at de to nederste lagene fra hver gruppe blir eliminert, de fire beste går videre til finalen, og de seks midterste går videre til «Survival Stage», der ytterligere fire finalebilletter står på spill.

Gruppe A:



AG.AL



Aurora Gaming



Buriram United Esports



Demons Pride



DRS Gaming



EVOS Divine



GunDynasty



LOUD



ParadoX Gaming



Team Apex Gaming



Team Falcons



Titan Esports Club



Gruppe B: