Esports World Cup 2026: Halvparten av lagene i sluttspillet i « Call of Duty: Black Ops 7 er bekreftet

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Vi er inne i de siste øyeblikkene av gruppespillet i « Call of Duty: Black Ops 7-turneringen under Esports World Cup i Paris, og nå som den øvre delen av hver av de to gruppene er avgjort, kjenner vi halvparten av de bekreftede sluttspilllagene.

FaZe Clan sikret seg plassen etter å ha beseiret Movistar KOI med 3–1, mens G2 Esports fylte ut plassene i den øvre delen av gruppe A ved å overvinne Gentle Mates på en overlegen måte med 3–0. I gruppe B slo 100 Thieves OpTic Gaming etter en spennende kamp som endte 3–2, mens Team Falcons beseiret Team Heretics med 3–1.

Når det gjelder de fire andre plassene i sluttspillet, vil disse gå til de fire vinnerne av kampene i nedre del av turneringstreet. Hver av disse kampene skal spilles i ettermiddag, 7. august, og det er «alt eller ingenting» for de åtte involverte lagene. Du kan se kampoppsettet nedenfor.



Movistar KOI mot Cloud9 kl. 14:00 BST/15:00 CEST



Team Heretics mot Team WaR kl. 15:15 BST/16:15 CEST



Gentle Mates mot The Pit kl. 16:30 BST/17:30 CEST



OpTic Gaming mot Project Notorious kl. 17:45 BST/18:45 CEST



Når disse kampene er avsluttet, vil vi kjenne de bekreftede lagene og seedingen for sluttspillet med åtte lag og enkel eliminering.