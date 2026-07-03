Esports World Cup 2026 har startet: Here – her er de første resultatene fra turneringen « Valorant »

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Selv om Esports World Cup først starter for alvor neste uke, når festivalen i Paris begynner å tilby ukentlige turneringer og spenning i rundt syv uker i strekk, er ett av de over 20 arrangementene som skal avholdes allerede i gang, ettersom « Valorant »-turneringen har startet.

Så langt er gruppespillet i gang, og hvert av lagene fra gruppe A og B har allerede spilt én kamp hver, noe som gir fire resultater å fokusere på per i går.

I gruppe A slo 100 Thieves Rex Regum Qeon 2–0, før BBL Esports beseiret EDward Gaming med 2–1. I gruppe B knuste Team Vitality Karmine Corp 2-0, mens NRG slo Paper Rex med 2-1.

Gruppespillets format innebærer at hvis et lag oppnår to seire i sin respektive gruppe, kvalifiserer de seg til sluttspillet. Tilsvarende fører to tap til eliminering, så hver gruppe vil til slutt avgjøre hvilke to lag som går videre til sluttspillet og hvilke to som blir slått ut.

Når vi ser frem mot dagens kamper (3. juli), kan vi forvente følgende oppgjør.

Gruppe A:



Gentle Mates mot XLG Esports kl. 14:45 BST/15:45 CEST



Nongshim RedForce mot G2 Esports kl. 14:45 BST/15:45 CEST



Gruppe B: