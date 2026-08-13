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Counter-Strike 2

Esports World Cup 2026: Her er hva du kan forvente deg fra den andre kamprunden i gruppespillet i « Counter-Strike 2

De åtte semifinalene i den øvre delen og de åtte kvartfinalene i den nedre delen er nå fastsatt.

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Nå som første runde er avsluttet i « Counter-Strike 2-turneringen under Esports World Cup, er alle øyne rettet mot den neste omgangen med kamper, der 16 lag vil kjempe om å sikre seg en av de fire tidlige plassene i sluttspillet, mens ytterligere 16 lag vil gjøre alt som står i deres makt for å unngå å bli de første som blir slått ut.

I den forbindelse er det planlagt en rekke kamper de neste dagene som en del av semifinalene i den øvre delen og kvartfinalene i den nedre delen for de fire respektive gruppene. Når det gjelder hva som venter, kan du se den nøyaktige kampplanen og tidspunktene nedenfor.

Gruppe A – Semifinaler i den øvre delen:


  • JijieHao mot GamerLegion kl. 12:00 BST/13:00 CEST 13. august

  • G2 Esports mot BIG kl. 14:55 BST/15:55 CEST 13. august

Gruppe A – Kvartfinaler i nedre del av turneringen:


  • Team Spirit mot Luminosity kl. 12:00 BST/13:00 CEST 13. august

  • M80 mot Aurora kl. 14:55 BST/15:55 CEST 13. august

Gruppe B – Semifinaler i den øvre delen av turneringen:


  • Team Falcons mot Astralis kl. 17:50 BST/18:50 CEST den 13. august

  • FaZe Clan mot Legacy kl. 17:50 BST/18:50 CEST 13. august

Gruppe B – Kvartfinaler i nedre del av turneringen:


  • K27 mot MiBR kl. 12:00 BST/13:00 CEST 14. august

  • BetBoom Team mot Ninjas in Pyjamas kl. 12:00 BST/13:00 CEST 14. august

Gruppe C – Semifinaler i den øvre delen av turneringen:


  • Team Vitality mot B8 kl. 14:55 BST/15:55 CEST 14. august

  • FUT Esports mot Mouz kl. 14:55 BST/15:55 CEST 14. august

Gruppe C – Kvartfinaler i nedre del av turneringen:


  • 100 Thieves mot Parivision kl. 17:50 BST/18:50 CEST 14. august

  • Tyloo mot Lynn Vision Gaming kl. 17:50 BST/18:50 CEST 14. august

Gruppe D – Semifinaler i den øvre delen av turneringen:


  • Natus Vincere mot The MongolZ kl. 12:00 BST/13:00 CEST 15. august

  • 9z Team mot Furia kl. 12:00 BST/13:00 CEST 15. august

Gruppe D – Kvartfinaler i nedre del:


  • 3DMax mot Magic kl. 14:55 BST/15:55 CEST 15. august

  • PaiN Gaming mot Wildcard kl. 14:55 BST/15:55 CEST 15. august

Counter-Strike 2

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ANMELDELSE. Skrevet av Patrik Severin

Patrick har fortsatt med å desarmere bomber, redde gisler og kjøpe obskøne mengder våpen i denne oppfølgeren til det klassiske spillet.



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