Esports World Cup 2026: Her er hva du kan forvente deg fra den andre kamprunden i gruppespillet i « Counter-Strike 2

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Nå som første runde er avsluttet i « Counter-Strike 2-turneringen under Esports World Cup, er alle øyne rettet mot den neste omgangen med kamper, der 16 lag vil kjempe om å sikre seg en av de fire tidlige plassene i sluttspillet, mens ytterligere 16 lag vil gjøre alt som står i deres makt for å unngå å bli de første som blir slått ut.

I den forbindelse er det planlagt en rekke kamper de neste dagene som en del av semifinalene i den øvre delen og kvartfinalene i den nedre delen for de fire respektive gruppene. Når det gjelder hva som venter, kan du se den nøyaktige kampplanen og tidspunktene nedenfor.

Gruppe A – Semifinaler i den øvre delen:



JijieHao mot GamerLegion kl. 12:00 BST/13:00 CEST 13. august



G2 Esports mot BIG kl. 14:55 BST/15:55 CEST 13. august



Gruppe A – Kvartfinaler i nedre del av turneringen:



Team Spirit mot Luminosity kl. 12:00 BST/13:00 CEST 13. august



M80 mot Aurora kl. 14:55 BST/15:55 CEST 13. august



Gruppe B – Semifinaler i den øvre delen av turneringen:



Team Falcons mot Astralis kl. 17:50 BST/18:50 CEST den 13. august



FaZe Clan mot Legacy kl. 17:50 BST/18:50 CEST 13. august



Gruppe B – Kvartfinaler i nedre del av turneringen:



K27 mot MiBR kl. 12:00 BST/13:00 CEST 14. august



BetBoom Team mot Ninjas in Pyjamas kl. 12:00 BST/13:00 CEST 14. august



Gruppe C – Semifinaler i den øvre delen av turneringen:



Team Vitality mot B8 kl. 14:55 BST/15:55 CEST 14. august



FUT Esports mot Mouz kl. 14:55 BST/15:55 CEST 14. august



Gruppe C – Kvartfinaler i nedre del av turneringen:



100 Thieves mot Parivision kl. 17:50 BST/18:50 CEST 14. august



Tyloo mot Lynn Vision Gaming kl. 17:50 BST/18:50 CEST 14. august



Gruppe D – Semifinaler i den øvre delen av turneringen:



Natus Vincere mot The MongolZ kl. 12:00 BST/13:00 CEST 15. august



9z Team mot Furia kl. 12:00 BST/13:00 CEST 15. august



Gruppe D – Kvartfinaler i nedre del: