Esports World Cup 2026: Her er turneringstreet og kampoppsettet for utslagsrunden i MLBB Mid-Season Cup

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Selv om det ikke foregår noen Esports World Cup-kamper i dag, vil mange arrangementer starte opp igjen i morgen, 29. juli. Et slikt eksempel er « Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup» (herrekonkurransen i EWC, som følger etter dameturneringen som nylig ble avholdt), som i løpet av de kommende dagene vil avholde sin utslagsrunde, der åtte lag skal konkurrere i en turnering med enkel eliminering for å vinne trofeet, 1 000 klubbmesterskapspoeng og en andel av den svimlende premiepotten på 3 millioner dollar.

Slik det ser ut nå, vil kvartfinalene finne sted 29.–30. juli, før semifinalene 31. juli, og deretter kampen om tredjeplassen og finalen 1. august. Med dette i bakhodet kan du se kampoppsettet, lagene og tidspunktene nedenfor.

EWC MSC 2026 Knockout-runden – kvartfinaler:



Yangon Galacticos mot PRO Esports kl. 11:00 BST/12:00 CEST 29. juli



Team Vitality mot Team Falcons PH kl. 13:30 BST/14:30 CEST 29. juli



Team Vamos mot Team Spirit kl. 11:00 BST/12:00 CEST 30. juli



Aurora Gaming mot ONIC kl. 13:30 BST/14:30 CEST 30. juli



EWC MSC 2026 utslagsrunde, semifinaler (31. juli):



Vinneren av Vamos/Spirit mot vinneren av Aurora/ONIC kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Vinneren av Vitality/Falcons mot vinneren av Yangon/PRO kl. 13:30 BST/14:30 CEST



EWC MSC 2026 Knockout-fasen, kamp om tredjeplassen (1. august):



Taperen av semifinale nr. 1 mot taperen av semifinale nr. 2 kl. 10:00 BST/11:00 CEST



EWC MSC 2026, utslagsrunden, finale (1. august):