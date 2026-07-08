Esports World Cup 2026: « Here » – lagene og gruppene i « PUBG: Battlegrounds »
Totalt vil 24 organisasjoner være til stede og kjempe om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar.
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Selv om det først starter om et par uker, vil Esports World Cup snart arrangere sitt « PUBG: Battlegrounds »-arrangement, en stor turnering hvor vi kan forvente at 24 lag vil være til stede og konkurrere om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar. Arrangementet vil bli delt inn i to faser: en gruppespillfase og en storfinale. I gruppespillfasen blir de 24 lagene fordelt på tre grupper for å avgjøre hvilke 16 organisasjoner som går videre til storfinalen, og hvilke åtte som blir slått ut av turneringen allerede i første runde.
Med dette i bakhodet kjenner vi nå inndelingen i de respektive gruppene, og gruppespillet skal avholdes 21.–23. juli, mens finalen følger 24.–26. juli.
EWC- PUBG: Battlegrounds -grupper:
Gruppe A:
- Virtus.pro
- AG.AL International
- SOOPers
- Petrichor Road
- Tyloo
- Team Vitality
- Full Sense
- Shadow Expert
Gruppe B:
- Made in Thailand
- Four Angry Men
- Twisted Minds
- Geekay Esports
- Team Nemesis
- Team Liquid
- GAM Esports
- R8 Esports
Gruppe C:
- 17 Gaming
- Natus Vincere
- T1
- Gen.G Esports
- JD Gaming
- Team Falcons
- The Vicious
- Sharper Esports