Esports World Cup 2026: « Here » – lagene og gruppene i « PUBG: Battlegrounds »

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Selv om det først starter om et par uker, vil Esports World Cup snart arrangere sitt « PUBG: Battlegrounds »-arrangement, en stor turnering hvor vi kan forvente at 24 lag vil være til stede og konkurrere om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar. Arrangementet vil bli delt inn i to faser: en gruppespillfase og en storfinale. I gruppespillfasen blir de 24 lagene fordelt på tre grupper for å avgjøre hvilke 16 organisasjoner som går videre til storfinalen, og hvilke åtte som blir slått ut av turneringen allerede i første runde.

Med dette i bakhodet kjenner vi nå inndelingen i de respektive gruppene, og gruppespillet skal avholdes 21.–23. juli, mens finalen følger 24.–26. juli.

EWC- PUBG: Battlegrounds -grupper:

Gruppe A:



Virtus.pro



AG.AL International



SOOPers



Petrichor Road



Tyloo



Team Vitality



Full Sense



Shadow Expert



Gruppe B:



Made in Thailand



Four Angry Men



Twisted Minds



Geekay Esports



Team Nemesis



Team Liquid



GAM Esports



R8 Esports



Gruppe C: