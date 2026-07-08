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PUBG: Battlegrounds

Esports World Cup 2026: « Here » – lagene og gruppene i « PUBG: Battlegrounds »

Totalt vil 24 organisasjoner være til stede og kjempe om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar.

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Selv om det først starter om et par uker, vil Esports World Cup snart arrangere sitt « PUBG: Battlegrounds »-arrangement, en stor turnering hvor vi kan forvente at 24 lag vil være til stede og konkurrere om en andel av en premiepott på 2 millioner dollar. Arrangementet vil bli delt inn i to faser: en gruppespillfase og en storfinale. I gruppespillfasen blir de 24 lagene fordelt på tre grupper for å avgjøre hvilke 16 organisasjoner som går videre til storfinalen, og hvilke åtte som blir slått ut av turneringen allerede i første runde.

Med dette i bakhodet kjenner vi nå inndelingen i de respektive gruppene, og gruppespillet skal avholdes 21.–23. juli, mens finalen følger 24.–26. juli.

EWC- PUBG: Battlegrounds -grupper:

Gruppe A:


  • Virtus.pro

  • AG.AL International

  • SOOPers

  • Petrichor Road

  • Tyloo

  • Team Vitality

  • Full Sense

  • Shadow Expert

Gruppe B:


  • Made in Thailand

  • Four Angry Men

  • Twisted Minds

  • Geekay Esports

  • Team Nemesis

  • Team Liquid

  • GAM Esports

  • R8 Esports

Gruppe C:


  • 17 Gaming

  • Natus Vincere

  • T1

  • Gen.G Esports

  • JD Gaming

  • Team Falcons

  • The Vicious

  • Sharper Esports

PUBG: Battlegrounds

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