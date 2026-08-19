Esports World Cup 2026: Hva kan man forvente seg av mesterskapet i « Fortnite Reload Elite Series»?

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En av de siste begivenhetene under Esports World Cup denne sommeren er det store Fortnite Reload Elite Series Championship, som går av stabelen mellom 19. og 22. august. Kampene starter i ettermiddag, og det hele begynner med en gruppespillfase der målet er å redusere antallet lag fra totalt 40 for til slutt å bestemme seedingen til Survival-fasen og finalen. Med mye på programmet kan du betrakte dette som en innføring til Reload Elite Series Championship.

Gruppespillet foregår 19.–20. august, og her skal to grupper på 20 lag kjempe om å kvalifisere seg og unngå å bli slått ut tidlig. De tre nederste lagene fra hver gruppe blir slått ut i denne fasen, mens de syv beste sikrer seg umiddelbare plasser i finalen, slik at de resterende 10 lagene fra hver gruppe går videre til overlevelsesrunden.

«Survival Stage» finner sted 21. august, og her skal totalt 14 lag elimineres, slik at seks gjenværende «overlevende» går videre til finalen for å slutte seg til de 14 andre som allerede har kvalifisert seg.

Finalen avholdes deretter 22. august, hvor de 20 lagene skal konkurrere i maksimalt 15 kamper inntil en vinner er kåret og premiepotten på 1 million dollar samt poengene i klubbmesterskapet deles ut.

Når det gjelder tidspunktet for de ulike kampene i gruppespillet, må du følge med her, da det vil være rundt 10 kamper om dagen bare i gruppespillet.