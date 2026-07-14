Esports World Cup 2026: MLBB Women’s International starter i dag – her er gruppene og åpningskampene

HQ

Det er ikke mange kvinnearrangementer under Esports World Cup i 2026, men det finnes noen få, blant annet turneringen « Mobile Legends Bang Bang Women's International», som starter i dag, 14. juli, og varer frem til lørdag 18. juli, når en vinner kåres blant de 16 deltakende lagene og premiepotten på 500 000 dollar fordeles.

Med massevis av action på programmet de neste dagene lurer du kanskje på hvordan gruppene i MLBB Women's International er satt sammen, og hvilke kamper som står på programmet i åpningsrunden? I så fall har vi denne informasjonen og mer nedenfor, med den tilleggsopplysningen at hver gruppe bruker et dobbelt-eliminasjonsformat for å gi hvert lag en ny sjanse før de blir slått ut for godt. Målet med gruppespillet er også å kåre fire lag fra hver gruppe som går videre til sluttspillet med åtte lag og enkel eliminering.

EWC MLBB Women’s International Gruppe A, øvre del av turneringstreet, kvartfinaler – 14. juli



Falcons Vega mot SAETA kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Team Rey Young mot Aurora Storm kl. 11:00 BST/12:00 CEST



Geltek Cyber Team mot Geekay Esports FE kl. 12:30 BST/13:30 CEST



Virtus.pro MENA mot Twisted Minds VN kl. 12:30 BST/13:30 CEST



EWC MLBB Women's International Gruppe B, kvartfinaler i den øvre delen – 14. juli