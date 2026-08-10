Esports World Cup 2026: OpTic Gaming forsvarer tittelen i « Call of Duty, denne gangen i « Black Ops 7

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Hvis du har fulgt vår dekning av Call of Duty League-sesongen 2026, vet du at det har vært en sesong med bitre nederlag for OpTic Texas. Laget klarte konsekvent å nå kamper på finalenivå, for så nesten alltid å tape disse kampene. De klarte riktignok å vinne en av de siste turneringene i den ordinære sesongen, men gikk deretter tilbake til det vanlige og tapte Grand Finalen i Championship Weekend mot FaZe Vegas...

Så, er dette et tilfelle av at « OpTic Gaming (ikke « Texas, når de er utenfor CDL-miljøet) nok en gang «sviktet»? Laget klarte å sikre seg en plass i Black Ops 7-finalen under Esports World Cup i helgen, og de klarte også å gå hele veien til tross for hard innsats fra Team Heretics.

Etter en spennende avgjørende kamp kom OpTic Gaming ut på topp med en 5–3-seier, et resultat som ikke bare betyr at laget sikrer seg trofeet, men også at det forsvarer tittelen sin og bygger videre på suksessen fra i fjor sommer under Esports World Cup 2025.

Når det gjelder belønninger, drar « OpTic Gaming hjem med 600 000 dollar i premiepenger, samt 1 000 Club Championship-poeng – de første som OpTic har sikret seg under denne festivalen.