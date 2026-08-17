Esports World Cup 2026: Sluttspillet i « Counter-Strike 2 er klart – her er kampene og tidspunktene for åttendedelsfinalene

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Selv om mye av oppmerksomheten under Esports World Cup i forrige helg sannsynligvis var rettet mot en av de fire store finalene som ble spilt, fikk vi også se masse intens action i « Counter-Strike 2, ettersom gruppespillet i den enorme turneringen også ble avsluttet.

Totalt har feltet på 32 lag blitt redusert til 16 overlevende, som alle er plassert i en turnering med enkel eliminering der det ikke finnes noen andre sjanser. Det gjenstår totalt 16 kamper å spille, og etter at den siste er ferdig, vil premiepotten på 2 millioner dollar bli delt ut, i tillegg til poengene i Club Championship, der vinneren sikrer 1 000 poeng til sitt respektive lag.

Siden sluttspillet starter 19. august og avsluttes med finalen 23. august, lurer du kanskje på hvordan kampoppsettet for åttendedelsfinalene ser ut, og når de enkelte kampene skal spilles. I så fall finner du den informasjonen nedenfor.

EWC CS2 åttendedelsfinaler: