Esports World Cup 2026: Sluttspilltreet for « Valorant », med åtte lag, er nå fastsatt

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De første turneringene i Esports-VM 2026, som i år arrangeres i Paris i Frankrike i stedet for i Riyadh i Saudi-Arabia på grunn av den pågående konflikten i Midtøsten, går mot slutten neste helg. Vi er godt inne i den første uken med konkurranse i turneringen, selv om « Valorant »-arrangementet startet forrige uke, der arbeidet med å redusere de 16 kvalifiserte lagene til bare åtte overlevende til sluttspillet begynte. Vi har nå nådd dette punktet i turneringen.

Sluttspilltreet med åtte lag er nå fastsatt, noe som betyr at vi nå vet hvordan hvert lag er plassert i utslagningsrunden, der det ikke lenger finnes noe sikkerhetsnett. Totalt gjenstår det åtte kamper (inkludert kampen om tredjeplassen), med kvartfinalene planlagt til 9.–10. juli, semifinalene 11. juli, og kampene om tredjeplassen og finalen 12. juli.

Du kan se hvordan turneringsoppsettet er delt opp i grafikken nedenfor, mens kampoppsettet og tidspunktene for kvartfinalene er oppgitt nedenfor.

EWC 2026 « Valorant »-sluttspillets kvartfinaler: