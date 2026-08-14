Esports World Cup 2026: Team Falcons og FaZe Clan blant de første lagene som er kvalifisert til sluttspillet i « Counter-Strike 2

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Vi får ikke vite den endelige sluttspilltabellen for « Counter-Strike 2-turneringen i Esports World Cup før i slutten av uken, da gruppespillet pågår helt frem til 16. august. Men vi kjenner allerede en fjerdedel av de kvalifiserte sluttspilllagene, ettersom den øvre delen av tabellen er ferdig for gruppe A og B.

Det skal sies at ingen av gruppene har avsluttet kampene sine ennå, ettersom alle fire nedre delene fortsatt gjenstår, men vi kjenner de to lagene som har kvalifisert seg til den øvre delen i både gruppe A og B. Disse er GamerLegion, G2 Esports, Team Falcons og FaZe Clan.

Når det gjelder de gjenværende kampene, står det en rekke kamper på programmet de neste tre dagene, og hvis vi ser på den nærmeste fremtiden, kan du se kampene for 14. august nedenfor.

Kvartfinaler i nedre del av gruppe B:



BetBoom Team mot NIP.eStar kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Tyloo mot Lynn Vision Gaming kl. 13:00 BST/14:00 CEST



Semifinaler i den øvre delen av gruppe C:



Team Vitality mot B8 Esports kl. 15:55 BST/16:55 CEST



FUT Esports mot Mouz kl. 15:55 BST/16:55 CEST



Kvartfinaler i nedre del av gruppe C: