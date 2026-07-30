Esports World Cup 2026: Team Falcons PH og Yangon Galacticos sikrer seg semifinaleplass i MLBB Mid Season Cup

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Det er nå bare seks lag igjen i Mobile Legends Bang Bang Mid Season Cup under Parisian Esports World Cup, ettersom to av de fire kvartfinalekampene er avgjort, noe som betyr at vi allerede kjenner til én av de to semifinalekampene.

Etter å ha knust PRO Esports med 3–0, har Yangon Galacticos gått videre i turneringen, mens Team Falcons PH har fulgt etter med et lignende 3–1-resultat mot Team Vitality. Dette betyr at Team Falcons PH og Yangon Galacticos møtes i en av semifinalene i morgen (31. juli) kl. 13:30 BST/14:30 CEST.

Når det gjelder de to andre lagene i semifinalen, vil disse bli avgjort etter de to siste kvartfinalekampene som spilles i dag, og som du kan se nedenfor.