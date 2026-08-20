Esports World Cup 2026: Team Liquid og AG.AL blant de første som har kvalifisert seg til sluttspillet i « Crossfire

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Det er snart tid for å sette i gang sluttspillfasen i Crossfire-turneringen under Esports World Cup i Paris, da den siste dagen i gruppespillet nå står for døren. Med fire kamper igjen å spille i ettermiddag (20. august) gjenstår det fire plasser i sluttspillet, hvor halvparten av plassene allerede er sikret av de som toppet den øvre delen av tabellen i hver av de to gruppene.

De fire lagene som allerede har kvalifisert seg til sluttspillet er Team Liquid, AG.AL, KingZero-eSports og ROC Esports. Når det gjelder de fire andre plassene, er det fortsatt åtte lag i kampen, og nedenfor kan du se hvilke lag som skal møte hverandre i semifinalene i den nedre

delen av

turneringstreet, der det virkelig gjelder «alt eller ingenting» – et tap vil nemlig eliminere et lag fra turneringen for godt.

EWC Crossfire Gruppe A, semifinaler i den nedre delen av turneringstreet:



Team Vitality mot Geekay Esports kl. 10:00 BST/11:00 CEST



Stallions mot Evolution Power kl. 10:00 BST/11:00 CEST



EWC Crossfire gruppe B, semifinaler i nedre del av turneringen:



Team Vitality mot The Vicious kl. 12:00 BST/13:00 CEST



BaiSha Gaming mot Team Falcons kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Disse kampene vil deretter bli etterfulgt av kvartfinalene i sluttspillet senere på ettermiddagen, så det vil bli spilt hele åtte kamper i løpet av 20. august.